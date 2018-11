Tres de cada diez peruanos son discriminados por hablar en su lengua originaria

La congresista Marisa Glave demandó promover la difusión de nuestra diversidad cultural y eso pasa por el rescate y mantenimiento de la lengua, dijo al inaugurar el Primer Congreso Nacional de Traductores e Intérpretes de Lenguas Indígenas.

La parlamentaria recordó que en el 2017 se realizó la primera encuesta sobre discriminación en el Perú y reveló que tres de cada 10 peruanos son discriminados por el tema que tiene que ver con el habla.

"En nuestro país, cerca del 40% de personas prefiere que solo hablemos una lengua y el 25% de peruanos cree que lo mejor sería no hacer un proceso de transmisión cultural intergeneracional y que viviéramos un solo tipo de práctica", subrayó Glave.

La congresista agregó que en la transmisión intergeneracional de las costumbres, lo que menos se está transmitiendo es la lengua y advirtió que eso es peligroso.

"Al interior de la familia no se está transmitiendo la enseñanza de la lengua. Yo me crié en el Cusco y la señora que ayudaba a mi madre nunca quiso enseñarme el quechua. Años después le pregunté el motivo y me respondió: ‘nunca quise hacerte daño’. Ahora nos damos cuenta que el daño es no habernos enseñado", dijo la congresista.

Glave informó que la congresista Tania Pariona Tarqui (organizadora del este primer congreso) ha presentado un proyecto de ley que crea el régimen de fomento del empleo a personas que acrediten el dominio de lenguas indígenas y originarias del Perú, “que esperamos que pronto se vea en el Parlamento”.

Otra iniciativa legislativa es la que propone declarar el 27 de Mayo como ‘Día Nacional de las Lenguas Indígenas y Originarias’. Está en elaboración el proyecto de ley para la creación del Instituto Peruano de Lenguas Indígenas y Originarias.

En el evento participaron especialistas los ministerios de Cultura y de Educación, así como del Poder Judicial, quienes expusieron sobre el rol del Estado y la promoción de los derechos lingüísticos.

Poco después, la viceministra de Interculturalidad, Elena Burga Cabrera, calificó de un hito histórico la publicación, el día de hoy, del decreto supremo que crea el Mapa Etnolingüístico del Perú: lenguas de los pueblos indígenas u originarios del Perú.

Se trata de un esfuerzo conjunto de los ministerios de Educación y de Cultura junto con el INEI. Este mapa permitirá un mejor apoyo, más direccionado a los 55 pueblos originarios que hablan 48 lenguas", dijo la funcionaria y subrayó que en nuestro país 4 millones 400 mil personas hablan lenguas originarias como lengua materna. lo cual constituye el 16% del total de la población. (RM)