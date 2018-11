Cercado: Delincuentes hacen forado y roban cerca de 35 mil soles en Western Union

Una agencia de Western Union ubicado en el Centro de Lima fue víctima de la inseguridad, luego que un grupo de delincuentes entraran a sus instalaciones y se llevaran cerca de 35 mil soles en efectivo para luego darse a la fuga.

El robo se registró en horas de la madrugada de hoy cuando dos malhechores se infiltraron en la cafetería aledaña forzando la puerta principal. Desde ahí realizaron un forado, el cual una vez realizado fue utilizado para ingresara a agencia de cambio monetario.

Los ladrones lograron el pase gracias a la utilización de varias herramientas que dejaron en la escena del robo. Una vez dentro de la casa de cambio, los sujetos recogieron todo el dinero que pudieron en tres mochilas distintas y de inmediato fugaron con rumbo desconocido.

Según informó RPP, el único testigo del robo fue un hombre de seguridad que se apersonó hasta el lugar tras oír que la alarma de seguridad se activó, no obstante, esta se apagó a los pocos segundos. El agente pidió ayuda a personal de serenazgo del Cercado de Lima, no obstante, estos último solo atinaron a revisar el local y al no registrar ningún movimiento sospechoso se retiraron.

Tiempo después, el agente de seguridad vio como los malhechores huían con el botín en mano. “Se verifica la parte lateral del abonado (Wester Union), se escucha ruido al interior, unas voces de insultos hacia mi persona, me retiré un poco. Avisé a serenazgo, ellos se acercaron y no encontraron nada sospechoso al encontrar la puerta con candado. (...) Al quedarme solo, se puedo ver a dos sujetos alzar la puerta enrollable y dirigirse hacia el jirón Cuzco”, reveló el testigo.

En la fuga de los delincuentes, uno de ellos dejó caer una mochila con aproximadamente mil soles, monto que estaba en solo en monedas. La dueña del lugar reveló a RPP que un día antes pudo ver que sujetos con gorra rodeaban el lugar con actitud sospechosa.