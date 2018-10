Elecciones 2018: Yehude Simon anuncia retiro de la actividad política

El fundador del partido Juntos por el Perú agradeció, a través de Facebook, a todos los ciudadanos que votaron por él para gobernador regional de Lambayeque. Yehude Simon Munaro, ex premier de la República, aprovechó las redes sociales para dirigirse a sus adeptos, y reconocer su derrota, además de anunciar su retiro de la actividad policía.

“El proceso electoral terminó y fuimos derrotados. Yo especialmente. No voy a hablar de los responsables, ni de la plata, ni de nada que justifique mi derrota”, se puede leer en la publicación. Asimismo, hizo mención sobre la elección de los ciudadanos, “no hay atenuantes y se respeta la decisión del pueblo. Agradezco a todos los que me acompañaron y al pueblo generoso que votó por mí.”

Al respecto de su participación en próximas elecciones, precisó que es muy probable que no se “produzca en el futuro”, debido a que cree fervientemente en el cambio generacional. Incluso, expresó su adhesión a la izquierda, “sigo pensando que la izquierda es una opción valiosa y lucharé por ello”.

Entre líneas dejó en claro que seguirá apoyando al partido que fundó y destacó la participación de adeptos en estas elecciones. “Seguiré apoyando la construcción de Juntos por el Perú. No hay nada más hermoso que la unidad de las izquierdas y fuerzas progresistas y ese camino no abandonaré. He visto decenas de compañeros trabajar por amor al Partido a cambio de nada y a ellos mi profunda gratitud. Nunca dejaré de agradecer a mi hermosa región de Lambayeque. Mis mejores deseos de éxitos a los ganadores”.