En octubre y noviembre vuelve prueba ECE para un millón de escolares

Un año después de su suspensión, debido a la pérdida de clases por el fenómeno de El Niño Costero y la huelga magisterial, la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) volverá aplicarse en cuarto grado de primaria y segundo de secundaria de todos los colegios públicos y privados del país.

Del millón 269 mil 441 de escolares a quienes se les medirán los aprendizajes en diversas áreas, más de la mitad son de segundo grado de secundaria. Otro 47% del cuarto de primaria y el 1,8% también de cuarto de primaria, pero de Educación Intercultural Bilingüe (EIB), según informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), a cargo de la aplicación.

Una modificación para este año es que ya no se incluirá a los escolares de segundo de primaria, como se había hecho durante diez años (desde el 2006). "Según las evaluaciones de los técnicos y lo que se estudiaba desde gestiones anteriores, se planteó que lo más adecuado era evaluar los resultados desde la mitad de la primaria y enfatizar cuarto de primaria. Además, en secundaria los resultados fueron muy bajos por lo que se decidió focalizar su medición", dice el exministro de Educación Idel Vexler, cuya gestión dispuso la reanudación de la ECE e incluyó estos cambios.

nuevas disposiciones

La aplicación de las pruebas comenzará el 22, 23 y 24 de octubre con los escolares de segundo de media, quienes serán evaluados en Comunicación (comprensión lectora), Matemática e Historia, Geografía y Economía. También se incluirán por primera vez preguntas sobre Ciencia, Tecnología y Ambiente (CTA).

De esta manera se busca considerar materias adicionales a Lectura y Matemática. De hecho, en la última ECE se incorporó el área de Historia, no obstante, los resultados fueron preocupantes: el 51% de estudiantes no pudo responder correctamente las preguntas referidas a este tópico. "Se avanza en incluir áreas no evaluadas. Los países más adelantados miden Comunicación, Matemática, pero también Ciudadanía y Ciencias Naturales", opina el miembro del Consejo Nacional de Educación, Hugo Díaz.

En tanto, el 5 y 6 de noviembre se evaluará a los alumnos de cuarto de primaria en Lectura y Matemática, así como a los del mismo grado de la EIB, quienes deberán responder preguntas de Castellano como segunda lengua y Comunicación en su lengua materna.

En ese marco es que el INEI ya ha convocado a más de 50 mil aplicadores de la ECE en todo el país, los cuales deberán ser profesionales en educación con experiencia en aula, sin carga docente o administrativa en el sector público, o profesionales de otras carreras. De preferencia, deben tener experiencia en la aplicación de dicho censo.

otras pruebas

En noviembre también se aplicará la Evaluación Muestral (EM), la cual seleccionará solo a un conjunto de escolares de tres grados de colegios públicos y privados. El lunes 19 se medirá a sexto de primaria en el área de Personal Social (convive y participa democráticamente) y a segundo de media en Comunicación. En este último se pedirá que los escolares produzcan textos.

Si bien ambas pruebas fueron dispuestas por la gestión de Vexler, en agosto pasado el ministro de Educación, Daniel Alfaro, aprobó incorporar un nuevo grado. Es así que el 13 y 14 de noviembre, una muestra de alumnos de segundo de primaria será evaluada en Comunicación y Matemática.

Para Hugo Díaz, del CNE, la tendencia es que ya no se apliquen las pruebas censales, sino las muestrales. "Son más económicas y permiten evaluar a más grados. Los costos de la censal limita la medición en otros niveles", considera.

Según Vexler, uno de los cuestionamientos a la ECE es que los maestros entrenan a sus alumnos para obtener buenos resultados. "Eso distorsiona la evaluación, al igual que el bono docente por obtener los mejores puntajes. Este incentivo debe desaparecer".❧

CLAVEs