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➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 27 de marzo, según Jhan Sandoval

Este 27 de marzo, el horóscopo de Jhan Sandoval ofrece predicciones para todos los signos zodiacales. Descubre lo que les depara el universo en amor, trabajo y salud.

Horóscopo 27 de marzo de 2026.
Horóscopo 27 de marzo de 2026. | Foto: La República

Este viernes 27 de marzo del 2026, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los 12 signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas.

PUEDES VER: ➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 26 de marzo, según Jhan Sandoval

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¿Qué dice el horóscopo del viernes 27 de marzo?

Aries: Cuentas con la estrategia, pero no con los recursos para hacer realidad tus proyectos. No te precipites y espera un poco más. En el amor, no dejes que el amor se apague y sé más constante. 

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Tauro: Tendrás una agenda bastante exigente y deberás organizar bien tus tiempos para que puedas cumplir con todo. En el amor, recibirás la comunicación de esa persona que tanto te ilusiona. 

Géminis: A pesar de los buenos resultados que obtienes a nivel laboral, deseas un cambio y dar paso a otras actividades. Buscarás las alternativas y estas llegarán en menos tiempo del que piensas. 

Cáncer: Recibirás un dinero que te permitirá cumplir con algunos familiares que necesitan de tu ayuda. Por la noche recibirás la visita de una persona que hace mucho no ves. Pasarás un buen momento. 

Leo: Estás dejando temas pendientes por dedicarte exclusivamente a una sola cosa. Cuidado, luego tendrías complicaciones si no intentas ordenarte. En el amor, no caigas en triángulos amorosos. 

Virgo: Recibirás una buena noticia. Atrás quedará el temor al futuro y la incertidumbre. La propuesta que recibirás te encaminará a nuevas y mejores alternativas. Es posible que concretes un viaje. 

Libra: Si pretendes mover dinero o realizar alguna transacción, asegúrate de la transparencia de todo el proceso, así evitarás engaños o estafas. En el amor, conocerás a alguien que llamará tu atención. 

Escorpio: Una persona que considera ejerce alguna influencia en ti tratará de cambiar tu manera de pensar o proceder con argumentos que no serán del todo verdaderos. No dejes que te manipulen. 

Sagitario: Aunque tengas la estrategia clara, aún no es el momento de saltar hacia nuevas metas. Podrías poner en riesgo tu estabilidad. En el amor, no te sientes seguro de esa persona. Aléjate y reflexiona. 

Capricornio: Día de desplazamientos y mucho trabajo. No dejes de perseverar, en poco tiempo verás grandes cosechas. En el amor, no busques a esa persona por desesperación. Intenta controlarte. 

Acuario: Surgirán problemas inesperados que lograrás controlar y manejar de manera eficiente. En el amor, enfrentar a esa persona solo generaría mayores complicaciones. No pelees y trata de conciliar. 

Piscis: Cerrarás un acuerdo comercial bastante favorable. Es un tiempo de crecimiento y prosperidad. En el amor, esa persona te extraña y buscará la manera de aproximarse. No seas indiferente.  


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