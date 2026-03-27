Precio del dólar en Perú HOY, viernes 27 de marzo: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?
Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
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Dólar Hoy 27 de marzo de 2026. | Foto: La República
¿Cuál es el precio del dólar hoy, 27 de marzo de 2026 en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,459 la compra y S/3,468 la venta.
Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY 27 de marzo?
BBVA
- Compra: S/3,378
- Venta: S/3,532
Scotiabank
- Compra: S/3,519
- Venta: S/3,558
Banco de la Nación
- Compra: S/3,380
- Venta: S/3,530