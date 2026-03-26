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Con Jairo Vélez de enganche: el once titular que probó Mano Menezes a 2 días del Perú vs Senegal

El técnico brasileño optará por un esquema 1-4-2-3-1, dejando de lado el 1-3-5-2. Además, quiere recuperar la esencia de la selección nacional para empezar con el pie derecho su era.

Mano Menezes afina detalles para enfrentar a Senegal. Foto: Lr/FPF
Mano Menezes afina detalles para enfrentar a Senegal. Foto: Lr/FPF

La selección peruana se alista para enfrentar a Senegal en el inicio de la era Mano Menezes. Crece la expectativa por ver al cuadro nacional con nuevos rostros y una idea de juego que recuerda la esencia que tuvo la Blanquirroja en su mejor momento. Por este motivo, el entrenador brasileño afina detalles para arrancar con el pie derecho y devolver la ilusión a la hinchada incondicional.

Menezes no hará experimentos y pondrá sus mejores armas ante la finalista de la Copa África. Evidentemente, probará en algunas posiciones, pero no se quiere complicar con el esquema táctico que nos dio buenos resultados (1-4-2-3-1).

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¿Cuál es el once titular que probó Mano Menezes a dos días del Perú vs Senegal?

El comando técnico liderado por Mano Menezes desechó el 1-3-5-2 y volvió a colocar el 1-4-2-3-1 con calidad en la zona medular. En la práctica de hoy probó con Pedro Gallese en el arco, Sonne de lateral, Araujo y Barco en la zaga, Marcos López cierra la línea de cuatro. Sin duda, el 'Samurai' Noriega hará buena dupla con Yoshimar Yotún en la zona de volantes de contención. Arriba coloca a Carrillo, Cabrera de extremo y Jairo Vélez de enganche. Álex Valera arranca de '9'.

  • Pedro Gallese; Oliver Sonne, Miguel Araujo, Alfonso Barco, Marco López; Erick Noriega, Carrillo, Yoshimar Yotún; Vélez, Cabrera y Álex Valera.

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Historial de Perú vs Senegal

El único antecedente entre Perú y Senegal corresponde a un amistoso disputado en el Estadio Nacional de Lima en junio del 2011. Aquella vez, la Blanquirroja se impuso 1-0 con gol de Paolo Guerrero.

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¿A qué hora juega Perú vs Senegal?

Para territorio peruano, el cruce entre la Blanquirroja y la selección africana tendrá inicio desde las 11.00 a. m. Si te encuentras en otro país, esta es la guía de horarios para que puedas estar al tanto de este cotejo.

  • Costa Rica, México: 10.00 a. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 11.00 a. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 12.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 12.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Surinam: 1.00 p. m.
  • España: 5.00 p. m.
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