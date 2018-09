Huancavelica registró una producción de más de 1100 toneladas de quinua

La Dirección Regional Agraria (DRAH) del Gobierno Regional de Huancavelica registró, desde el inicio del año hasta el mes de agosto, una producción de 1,143 toneladas y una cosecha de 1,153 hectáreas de quinua; lo cual dio como rendimiento un promedio de 991 Kg/Has de este cereal andino.

Asimismo, según la Oficina de Estadística e Informática de la DRAH, del total de cosechas por hectáreas en la región de Huancavelica: 314 Has corresponde a la provincia de Acobamba, 312 Has a Tayacaja, 301 Has a Angaraes, 111 Has a Churcampa, 102 Has a Huancavelica, 10 Has a Huaytará y 3 Has a la provincia de Castrovirreyna; cuyo precio promedio en chacra fue de s/. 3.45 el kilo.

El titular de la Dirección Regional Agraria (DRAH), Alberto Rondón Maceta, informó que las zonas productoras de quinua en mayor cantidad son los distritos de Ñahuinpuquio con 70 Has y Acostambo con 60 Has, ambas zonas ubicadas en la provincia de Tayacaja.

Rondón Macetas hizo hincapié en las propiedades que contiene la quinua como las proteínas y grasas, ácidos omega 6 y omega 3, entre otros componentes que son beneficiosos para el hombre.

"Respecto al aporte calórico, la quinua es semejante o levemente superior a un cereal, pues contiene menor cantidad de hidratos. Recomiendo a todas las familias y en especial a las huancavelicanas consumir este gran alimento para tener una buena nutrición", indicó el funcionario.