Callao: Niño detenido injustamente afirma que le quisieron sembrar marihuana[VIDEO]

Nuevos y reveladores detalles del confuso incidente que tuvo como protagonista a un niño de solo 11 años en una comisaría de Bellavista, Callao se siguen revelando, esta vez el propio menor contó los terribles momentos que tuvo que vivir a manos de malos policías.

Como se recuerda, la familia denunció que el afectado salió en horas de la tarde del día lunes a comprar una lámina para una tarea asignada en colegio que debía desarrollar, sin embargo, terminó detenido arbitrariamente y agredido en una dependencia policial.

De acuerdo al testimonio del niño, que es campeón de atletismo y cuenta con buenas calificaciones, él fue detenido por el suboficial de tercera Ronald Benjamín Camacho Bobadilla quien acusó al menor de ser cómplice del robo de su auto.

Ahora, la víctima de injusticia policial brindó testimonio en el programa ‘Beto a Saber ‘ donde narró los hechos mientras estuvo bajo la custodia de los efectivos.

“Estaba en el carro y en ese momento él me chapa del hombro, me dice que vamos a ir a la comisaría. Cuando llegué me empezaron a cachetear entre el (presunto) agraviado (suboficial Ronald Camacho ) y otro policía”, contó el niño.

“Luego me dijeron que me iban a sembrar marihuana. Estuve detenido 12 horas y me negaron comunicarme con mis padres”, agregó.

Y es que como se puede ver en el video realizado el día del hecho, el menor detenido alega que los policías le dijeron que le iban a “sembrar 800 kilogramos de marihuana para llevarme a Maranguita”. Asimismo, el testimonio televisivo del niño coincide con la versión de la madre, quien contó que encontró a su hijo con las orejas rojas.

Tras la difusión del caso, el ministro del Interior, Mauro Medina, indicó que el caso será investigado por la Inspectoría de la Policía Nacional del Perú.