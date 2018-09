Presentan hábeas corpus para dejar sin efecto exigencia de pasaporte para venezolanos

A través de una demanda de hábeas corpus que acaba de ingresar al Quinto Juzgado Penal de Lima, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) busca dejar sin efecto la exigencia del pasaporte que estableció el Gobierno peruano para todos los ciudadanos venezolanos que ingresen al país desde el último sábado 25 de agosto.

El pasado lunes, el secretario ejecutivo de la CNDDHH, Jorge Bracamonte, y la secretaria ejecutiva adjunta de la misma institución, Ana María Vidal, interpusieron esta garantía constitucional contra el ministro del Interior, Mauro Medina, y el titular de la Superintendencia Nacional de Migraciones, Eduardo Sevilla, por impedir el ingreso de ciudadanos venezolanos que no tienen pasaporte.

"Esta exigencia viola su derecho a la libertad de tránsito, derecho a solicitar refugio, el derecho a la igualdad y a no ser discriminado, derecho de los niños, niñas y adolescentes, reconocidos en nuestra Constitución Política", explicó a La República, Ana María Vidal. Ella solicita a la titular del Quinto Juzgado Penal de Lima, Celia San Martín Montoya, a tomar acciones inmediatas por la urgencia que amerita esta migración humanitaria.

"Han pasado tres días (hasta ayer) y aún no hay respuestas. El Gobierno pasa por alto que los venezolanos están en una situación de inaccesibilidad para obtener un pasaporte y desconoce la crisis compleja de su país, debido a la falta de alimentos, de medicinas y la vulneración de los derechos humanos”, aseveró.

Efecto Ecuador

Hasta el cierre de la nota, este diario comprobó que la jueza Celia San Martín no había emitido una resolución que admita a trámite esta demanda de hábeas corpus. Las partes aún no estaban notificadas.

Se debe indicar, además, que la presentación de esta acción legal se da luego de que un tribunal de Quito suspendiera la regulación del gobierno de Ecuador de exigir pasaportes a los emigrantes venezolanos hasta que presente un plan de contingencia si es que quiere seguir aplicando ese requisito.

Mejorar control

Actualmente hay más de 414 mil venezolanos en el Perú.

Según Migraciones, hasta antes del 25 de agosto, el 80% de venezolanos había ingresado al país con pasaporte y solo el 20% con cédula de identidad. Para la Superintendencia, el problema está en este último documento que no garantizaba un control adecuado.

"No tiene dispositivos de seguridad. La huella dactilar no es legible, tiene datos como nombre y apellido, pero no lugar de nacimiento. Por eso es muy conveniente contar con la medida del pasaporte porque así se contribuye a la seguridad y al orden interno", señaló la entidad.

Hoy, debido a esta exigencia, el ingreso de venezolanos por la zona fronteriza de Tumbes ha bajado a 1.200 por día cuando antes esta cifra llegaba a los 3 mil 500.

El sector Interior, por su parte, aclaró que un día después de la exigencia del pasaporte se dispuso por razones humanitarias admitir la presentación de la cédula de identidad a los venezolanos en casos específicos de mujeres gestantes, menores de edad que se reúnen con sus padres, y mayores de 70 años.

Agrega que se sigue aceptando el ingreso sin pasaporte previa solicitud de refugio.

Compromiso ante OEA

El último martes, los once países –incluido el Perú– que firmaron la Declaración de Quito se comprometieron a aceptar los documentos vencidos con fines migratorios. En tanto, el último miércoles, la embajadora del Perú ante la OEA, Ana Rosa Valdivieso, precisó que las medidas adoptadas buscan ordenar el ingreso e identificar a los venezolanos debidamente para que accedan a facilidades.

Piden ir a zonas alejadas del país

- El presidente de la ONG Unión Venezolana, Óscar Pérez, acudió ayer a la Cancillería para dejar una propuesta para que los venezolanos profesionales sean reubicados en zonas alejadas donde no se cubren plazas.

- El embajador de los Estados Unidos en el Perú, Krishna R. Urs, entregó 500 mil dólares al Gobierno como ayuda adicional para apoyar los esfuerzos de asistencia, y así responder al continuo flujo de venezolanos. "Se está proporcionando la asistencia a través de la Organización Panamericana de la Salud para vacunas y otros urgentes servicios", informaron.