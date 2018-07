Cultura advierte que obras no pueden empezar sin su opinión

Luego de que se conociera que el municipio de Lima entregó la buena pro para la construcción del parque temático Héroes de la Democracia sin la opinión técnica favorable de su sector, la ministra de la Cultura, Patricia Balbuena, afirmó que la gestión de Luis Castañeda Lossio no puede empezar ningún tipo de obras en lo que hoy es el parque Neptuno. Esto debido a que este lugar forma parte del ambiente urbano monumental del Parque de la Exposición (Patrimonio Cultural de la Nación) y se debe hacer respetar la originalidad existente.

“El expediente de la obra nos llegó el martes por la mañana cuando la buena pro de la misma se dio la noche anterior. Así que ya la estamos revisando para pronunciarnos. Lo que no entendemos es que suceda esto cuando el alcalde Castañeda conoce los procedimientos”, dijo.

Ayer Castañeda –que entregó la buena pro al consorcio Parque Héroes por 764 mil 751 soles– precisó que no debe generar preocupación su relación con Cultura. “Lo que falta se va a cumplir, de eso no hay que preocuparse y tendremos que atenernos a lo que diga (Cultura)”.

Sin embargo, no solo se trata de trámites. Según el regidor de Diálogo Vecinal Hernán Núñez, de no aprobar Cultura el expediente técnico se habrá gastado dinero en estudios que no se harán. “Se repite lo mismo que vimos con el bypass de 28 de Julio. Hay un interés particular en sacar adelante con celeridad esta obra que no está en ningún Plan de Desarrollo de Lima”.

La ministra de Cultura señaló que, por ejemplo, para la remodelación del mismo parque en el 2016 la comuna de Lima le pidió con anticipación su opinión técnica. “Y se le aprobó porque se mantuvo la originalidad del patrimonio aquella vez. Pero si se pone una antorcha (que estará prendida las 24 horas), todo ello cambia y eso se debe evaluar”.

Sin sesgos políticos

Este proyecto generó controversia desde que fue anunciado por el presidente del Congreso, Luis Galarreta, quien dijo que pronto se inaugurará un “parque de la memoria de los caídos por el terrorismo” en donde se contaría “la verdadera historia” de ese periodo.

El alcalde de Lima respondió ayer que en el parque se hará un reconocimiento “a los comandos Chavín de Huántar, a los soldados, héroes y jueces asesinados”. “Será un lugar de reconciliación y encuentro”.

Balbuena aclaró que no se opone a que existan sitios de la memoria, como el parque Héroes de la Democracia; sin embargo, “no se puede construir uno solo para negar al otro y diciendo que este contará la verdadera historia del país, porque ahí entramos nuevamente en confrontación”.

La clave

El regidor Núñez cuestionó que se priorice la obra cuando hay otras con serios retrasos, como las referidas a la prevención de desastres (muros de contención) en la zona de Huaycoloro y Chillón.