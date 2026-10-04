¿No fuiste a votar? Consulta con tu DNI si tienes multas electorales y cómo pagarlas en minutos

El pago de multas se puede realizar en línea a través de Págalo.pe o el portal del JNE, además de presencialmente en el Banco de la Nación y cajas habilitadas del organismo electoral.

El pago de multas se puede realizar en línea a través de Págalo.pe o el portal del JNE, además de presencialmente en el Banco de la Nación y cajas habilitadas del organismo electoral. Foto: El Peruano/Composición LR

Los ciudadanos que no cumplieron con su deber de votar o que fueron designados como miembros de mesa pueden verificar si tienen una multa electoral pendiente y conocer el monto de la sanción. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) cuenta con una plataforma en línea que permite realizar esta consulta ingresando el número de DNI y un código de verificación.

Una vez identificada la deuda, existen diferentes alternativas para efectuar el pago de la multa electoral. El trámite puede realizarse por internet mediante Págalo.pe o el portal de pagos del JNE, así como de manera presencial en agencias del Banco de la Nación y en las cajas habilitadas por el organismo electoral.

¿Cómo saber si tienes una multa electoral? Consulta tu DNI en la plataforma del JNE

Para conocer si existe una multa electoral pendiente, el ciudadano debe ingresar a la plataforma oficial de Consulta de Multas Electorales del JNE. En el sistema se solicita colocar el número de DNI y el código de seguridad que aparece en pantalla. Después de completar estos datos, la plataforma permite revisar la información asociada a las omisiones registradas.

La consulta muestra detalles relacionados con el proceso electoral, el tipo de infracción y el monto correspondiente. Entre las sanciones se encuentra la multa por no acudir a votar, cuyo valor depende de la clasificación del distrito de residencia. Para 2026, los montos establecidos son S/110 para distritos considerados no pobres, S/55 para aquellos clasificados como pobres no extremos y S/27.50 para los considerados en situación de pobreza extrema.

También existe una multa de S/275 por no cumplir con la función de miembro de mesa, ya sea por no asistir cuando se fue designado como titular o suplente o por negarse a integrar una mesa estando en la fila de votación. Cuando una persona acumula la omisión al voto y la falta como miembro de mesa, ambas sanciones se aplican de manera conjunta.

¿Cómo pagar una multa electoral en 2026? Conoce las opciones en línea y presenciales

Después de consultar la deuda, el pago puede efectuarse mediante distintas modalidades. Una de ellas es Págalo.pe, donde el ciudadano debe ingresar a la plataforma o aplicación, buscar la opción correspondiente al JNE o a las multas electorales, registrar el número de DNI y realizar la operación utilizando una tarjeta de débito o crédito. También existe la posibilidad de pagar directamente mediante el portal de pagos en línea del JNE.

Otra alternativa consiste en acudir presencialmente a cualquier agencia del Banco de la Nación a nivel nacional y proporcionar el número de DNI junto con el código de tasa correspondiente. El pago también puede efectuarse en las cajas del JNE ubicadas en su sede central, en el Cercado de Lima, donde se encuentran habilitadas opciones de pago en efectivo o con tarjeta Visa.