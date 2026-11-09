¿Tu familiar aportó al Fonavi y falleció? Los documentos para cobrar su dinero en el Banco de la Nación y cómo consultar el Fonavi Para cobrar, es necesario presentar la partida de defunción del titular y otros documentos que demuestren el vínculo familiar. Los herederos pueden acudir a agencias del Banco de la Nación a nivel nacional.

Según la PCM, aún hay más de 116 mil devoluciones pendientes, de las cuales más de 36 mil pertenecen a fonavistas fallecidos de grupos de pago. La información está disponible en canales oficiales.

Según la PCM, aún hay más de 116 mil devoluciones pendientes, de las cuales más de 36 mil pertenecen a fonavistas fallecidos de grupos de pago. La información está disponible en canales oficiales. Foto: Andina/Composición LR

Los familiares de los exaportantes fallecidos en el Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) pueden solicitar la devolución de sus aportes pendientes en las agencias del Banco de la Nación. Para realizar el trámite, deben acreditar el fallecimiento del titular y presentar documentos que demuestren su vínculo familiar, según corresponda.

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) informó que más de 1,1 millones de fonavistas cobraron sus aportes desde diciembre de 2023, a través de 22 grupos de pago y cinco grupos de reintegro. Sin embargo, todavía existen devoluciones que no fueron recogidas por los titulares fallecidos, por lo que sus herederos pueden iniciar el procedimiento sin pagar por la gestión.

Fonavi: ¿qué documentos deben presentar los herederos para cobrar los aportes de un familiar fallecido?

Los familiares deben acudir a una agencia del Banco de la Nación con una copia certificada de la partida o acta de defunción del fonavista. Además, tendrán que presentar documentos específicos para acreditar su parentesco. En el caso del cónyuge, se solicita una copia certificada de la partida o acta de matrimonio.

Si quien realiza el trámite es conviviente, deberá presentar el certificado actualizado de inscripción de la unión de hecho en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). Los hijos, por su parte, deben llevar una copia certificada de su partida o acta de nacimiento. Cuando alguno tenga una discapacidad total o permanente, también deberá adjuntar el documento del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) que acredite esa condición.

El procedimiento es gratuito y puede realizarse en las agencias del Banco de la Nación a nivel nacional. Para recibir orientación, los familiares pueden ingresar a la página oficial, llamar al (01) 640 8655 o acudir a los centros MAC.

Más de 116 mil devoluciones siguen pendientes: cuántos fonavistas fallecidos aún no cobran

De acuerdo con el reporte de la PCM, más de 36.000 fonavistas fallecidos de los grupos de pago todavía tienen devoluciones pendientes. A esta cifra se suman más de 80.000 exaportantes fallecidos pertenecientes a los grupos de reintegro. En ambos casos, sus familiares pueden gestionar el cobro mediante la presentación de los documentos exigidos.

Entre las regiones con mayor número de beneficiarios también figuran Callao, Arequipa, La Libertad y Lambayeque. La PCM recordó que el trámite para los herederos continúa disponible y que la información sobre la devolución puede consultarse mediante los canales oficiales del Fonavi.