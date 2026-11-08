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Resultados de la Prueba Nacional de Ascenso Docente 2026: fecha de publicación del Minedu y link de consulta con DNI

Esta prueba es la primera etapa del concurso y determinará qué maestros avanzan a la etapa Descentralizada de evaluación. Los docentes que logren puntajes mínimos podrán continuar en la Carrera Pública Magisterial.

Más de 152.000 docentes participaron en la Prueba Nacional del Concurso de Ascenso 2026, organizada por el Minedu, con una asistencia del 94% de los inscritos.
Más de 152.000 docentes participaron en la Prueba Nacional del Concurso de Ascenso 2026, organizada por el Minedu, con una asistencia del 94% de los inscritos.Foto: Andina/Composición LR
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Más de 152.000 docentes rindieron este domingo 8 de noviembre la Prueba Nacional del Concurso de Ascenso 2026 – Educación Básica, organizada por el Ministerio de Educación (Minedu). Los resultados permitirán conocer qué postulantes alcanzaron los puntajes mínimos para avanzar en el proceso y continuar su camino hacia una nueva escala de la Carrera Pública Magisterial.

La evaluación registró una participación del 94% de los inscritos, equivalente a 152.322 maestros, la asistencia más alta reportada en los concursos de ascenso de escala magisterial. La jornada se realizó en 263 locales distribuidos en 50 sedes del país. Los resultados podrán revisarse en la página web oficial del concurso, de acuerdo con el cronograma establecido por el sector.

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Minedu confirma las fechas de resultados del Ascenso Docente 2026: conoce cuándo se publicará cada lista

El Ministerio de Educación estableció que los resultados preliminares de la Prueba Nacional se publicarán el 19 de noviembre de 2026. Posteriormente, los postulantes podrán conocer los resultados finales el 4 de diciembre de 2026, también mediante la plataforma web habilitada para el Concurso de Ascenso 2026 – Educación Básica.

Estas fechas forman parte del cronograma oficial del proceso y permitirán a los maestros conocer su situación después de rendir la evaluación nacional. Los resultados determinarán qué participantes cumplen con las condiciones establecidas para continuar en el concurso, según la escala magisterial a la que postulan. El Minedu difundirá la información a través de la página web del certamen.

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¿Qué sigue después de la Prueba Nacional? Así avanzan los docentes a la etapa descentralizada

La Prueba Nacional representa la primera etapa del Concurso de Ascenso Docente 2026. Los maestros que alcancen los puntajes mínimos exigidos podrán pasar a la etapa Descentralizada, en la que continuarán el proceso de evaluación para avanzar en la Carrera Pública Magisterial.

El concurso busca que los docentes progresen de escala en función de sus conocimientos, capacidades y desempeño profesional. La participación registrada este 8 de noviembre alcanzó el 94% de los inscritos. Entre las sedes con mayor asistencia estuvieron Cusco, con 95,74%; Piura, con 95,53%; y Arequipa, con 94,88%. En Tumbes, la participación llegó al 93,52%. Aunque Piura y Tumbes estuvieron bajo monitoreo por posibles condiciones climáticas adversas, no se reportaron incidentes relacionados con lluvias o bloqueos que impidieran el desarrollo de la evaluación.

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