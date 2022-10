José Luna Morales fue detenido luego de que Poder Judicial dictara 34 meses de prisión preventiva

El virtual regidor de Lima Metropolitana por Podemos Perú, José Luna Morales, se puso a disposición de la justicia luego de que se le dictara 34 meses de prisión preventiva por los presuntos delitos de organización criminal y cohecho activo específico.

“Nosotros vamos a demostrar mi inocencia. No me voy a correr, el fiscal pretende decir que me iba a correr. La justicia va a tardar, pero llega”, dijo Luna Morales al inicio de la entrevista a RPP.

Noticia en desarrollo...