Gómez Fernandini sobre la inhabilitación de Martín Vizcarra y Salvador del Solar: "Siguen eliminando posibles contendientes"

En el programa 'Grado 5' de Epicentro TV, el periodista David Gómez Fernandini habló sobre la inhabilitación del expresidente Martín Vizcarra y el exministro Salvador del Solar por parte del Congreso de la República. A puertas de las elecciones generales del 2026, los parlamentarios fundamentaron esta medida por considerar inconstitucional el cierre del Congreso en 2019.

"O sea que no solo silencian las voces críticas, sino que siguen eliminando posibles contendientes. No importa que en el caso de Vizcarra el cierre del Congreso haya sido declarado constitucional por el Tribunal Constitucional, ni que en el caso de Salvador del Solar ya se haya vencido el plazo para inhabilitarlo. No importa nada cuando se tiene la fuerza bruta de los votos", recalcó.

Congreso aprueba ley que somete a las ONG

Respecto a la reciente aprobación de la ley que busca controlar el financiamiento y actividades de las ONG. El periodista cuestionó la decisión de los parlamentarios. "¿Qué bancadas apoyaron esta iniciativa? Todas las del pacto", aseguró

La ley propone que se considere una infracción muy grave financiar o destinar recursos hacia actividades que hayan sido declaradas, ya sea de forma administrativa o judicialmente, los actos que puedan afectar el orden público, la propiedad pública o privada, la seguridad ciudadana, la defensa nacional y el orden interno. Será el Gobierno quien defina esta situación debido al amplio margen interpretativo de la ley

Sobre considerar como infracción muy grave financiar o destinar recursos para la defensa de ciudadanos peruanos, cuyos derechos humanos hayan sido violados, ante entidades competentes nacionales e internacionales, el periodista cita una publicación de la excongresista Rocio Silva Santiesteban por su cuenta de X: "si esto se hubiera dado hace 20 años no habría La Cantuta, Barrios Altos, Putis, Caraya, Cabitos 1, 2 y 3, ni, por supuesto, las denuncias por esterilizaciones forzadas".