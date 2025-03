Congresistas siguen afirmando que no recibieron moción de censura contra Juan Santiváñez pese a pruebas de Susel Paredes

El Congreso de la República continúa blindando al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, pese al aumento de las extorsiones y homicidios. La congresista Susel Paredes, del Bloque Democrático Popular (BDP) viene recolectando firmas hace más de 15 días para presentar una moción de censura contra Santiváñez; sin embargo, a la fecha solo ha logrado reunir 32 de las 33 necesarias.

Con la finalidad de justificarse, parlamentarios de diversas bancadas mintieron al decir que no les había llegado a sus despachos el oficio de la moción de censura. Al respecto, Paredes publicó los 129 oficios que envió desde su despacho hacia cada uno de los congresistas entre el 21 y 22 de enero.

Alex Paredes y María Acuña mienten sobre recepción de oficio de la moción de censura

Tras el término del Pleno del Congreso, La República entrevistó al congresista Alex Paredes, de la bancada Bloque Magisterial, sobre la recepción del oficio para que firmara la moción de censura contra Juan José Santiváñez.

"No me han remitido ningún oficio. Recién me entero, en todo caso vamos a preguntar al personal que atiende la recepción de la documentación para ver si es que ha llegado", precisó. Sin embargo, esto fue desmentido por las pruebas presentadas por Susel Paredes.

Oficio de moción de censura contra Juan José Santiváñez enviado al congresista Alex Paredes.

Asimismo, se le consultó si apoyaría una posible censura contra el ministro del Interior, en caso se logren las firmas necesarias para presentar la moción.

"No estoy de acuerdo con censuras cuando las cosas se pueden resolver, dialogando o con mesas técnicas", precisó. Sin embargo, reconoció que sí existe un aumento de criminalidad a nivel nacional, que no puede ser combatida debido a la escasez de miembros policiales.

De igual manera, la parlamentaria María Acuña, de Alianza Para el Progreso (APP) también negó que haya recibido el oficio de Paredes. "A mí no me ha llegado", precisó. Sin embargo, existe el oficio y la evidencia en el Sistema de Trámite Documentario (STD) del Congreso que ponen en evidencia que mintió.

Oficio de moción de censura contra Juan José Santiváñez enviado al congresista María Acuña.

Seguidamente, se le consultó sobre su voto en caso se logren las 33 firmas necesarias para presentar la moción de censura contra Santiváñez Antúnez. "Siempre he estado apoyando a los ministros para que no tengamos una inestabilidad porque ¿quién quiere hacerse cargo de la cartera del Interior? No vaya a ser que lo saquemos y venga uno peor", precisó para luego recalcar que continuará en contra de la censura hasta que tenga la certeza de quién entraría en su reemplazo.

Por otro lado, añadió que el Ministerio del Interior no contaría con el presupuesto ni la cantidad de miembros policiales necesarios para combatir el aumento de la criminalidad a nivel nacional.