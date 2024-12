Fiscalía abrió tres investigaciones por la presunta red de prostitución en el Congreso

El oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, detalló ante la Comisión de Fiscalización, que el Ministerio Público abrió tres investigaciones en paralelo sobre la presunta red de prostitución en esta institución, dos de ellas involucran al exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento, Jorge Torres Saravia, y al extitular de la Mesa Directiva, Alejandro Soto.

La primera investigación, señalo Forno, la viene realizando la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro contra el exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, Jorge Torres Saravia.

"Hasta el momento, de esta fiscalía no hemos recibido ningún requerimiento de información", comentó el oficial mayor del Parlamento.

La segunda investigación es seguida, añadió, por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. "El 19 de diciembre de diciembre ha dirigido un oficio a la Oficialía Mayor para pedir información respecto de los hechos que son materia de esta sesión y de inmediato se corrió traslado a las oficinas correspondientes, considerando la urgencia, se remita lo solicitado para poder trasladarla a esta Fiscalía que está a cargo de la fiscal Norah Córdova Alcantara", detalló Forno.

La tercera investigación, según Forno, es una que abrió la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra el expresidente del Congreso, Alejandro Soto, de Alianza Para el Progreso (APP). "En su actuación como congresista y presidente del Congreso y ha solicitado el 20 de diciembre una serie de documentos que de inmediato se ha trasladado a las áreas correspondientes", puntualizó.

El oficial mayor fue convocado a la Comisión de Fiscalización debido a que él designó a Torres Saravia como jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso. En su presentación dijo que el exfuncionario cumplía con todos los requisitos y que no registraba antecedentes.

Giovanni Forno dice no recordar quién le entregó el CV de Jorge Torres Saravia

Sin embargo, no pudo responder quién le facilitó el CV de Torres Saravia o quién lo recomendó. Forno no dio nombres. La congresista del Bloque Democrático Popular, Ruth Luque, cuestionó que Torres Saravia haya sido la única alternativa para jefe de la Oficina Legal y Constitucional y que, pese a eso, no recuerde quién le entregó sus documentos para evaluar su postulación.

Forno es oficial mayor desde hace dos años. Llegó al cargo en el periodo de Soto como presidente de la Mesa Directiva.