El oficial Mayor del Congreso, Giovanni Forno Flores, aseguró ante la Comisión de Fiscalización que no recuerda quién le recomendó la contratación de Jorge Torres Saravia para el cargo de jefe de Oficina Legal y Constitucional del Congreso. Esto a pesar de que solo hubo un currículum para dicho cargo.

La afirmación de Forno Flores se dio cuando el presidente de la referida comisión, Juan Burgos Oliveros, le preguntó si él había propuesto a Torres Saravia para el máximo cargo en la Oficina Legal. "Yo recibí el currículum, hice el análisis correspondiente, no solamente en la parte de competencia, sino también en integridad. No encontré ninguna objeción y procedí a hacer el nombramiento", respondió el oficial Mayor del Congreso.

"Le mentiría en este momento si le puedo decir quién fue. Yo ingresé como oficial mayor el 17 de agosto, en los días siguientes hubieron varios cambios de jefaturas. No sabría decirle en este momento quién me alcanzó el currículum del señor Torres Saravia", agregó.

Acto seguido, Juan Burgos le preguntó si la recomendación fue realizada por el actual presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, a lo que Forno insistió en que no recordaba quién le envió el CV de Torres Saravia. "No quisiera especular, no recuerdo quién fue. Si señalo si fue él o no, estaría diciendo algo que es inexacto", dijo.

Una respuesta similar brindó cuando se le preguntó si fue el director general de administración. "(¿Fue el director general de administración) Si entramos a especular, podrían ser varias personas. No puedo dar nombres porque no tengo la seguridad de quién fue", expresó.

"No recuerdo quién me hizo llegar el currículum, pero lo que sí recuerdo es haberlo tenido y haber revisado los méritos académicos que tenía y si había o no idoneidad de una persona para asumir un cargo. Todos los documentos indicaban que el señor no tenían ningún impedimento de asumir el cargo. Por eso, asumí a la publicación de la resolución correspondiente", mencionó en otro momento.

Asimismo, respecto a la hoja de vida de Torres Saravia, dijo que, al revisarla, no advirtió ninguna irregularidad, sino al contrario la encontró idónea para el puesto. "No hay ningún antecedente policial. Yo solo verifico en las plataformas del Estado y no había ningún antecedente. (...) No hubo ningún problema con los informes que presentó (cuando trabajaba como jefe de la Oficina Legal) y ninguna de las áreas informó sobre alguna dificultad. Nunca tuve una alerta sobre su trabajo", indicó.

Por otro lado, durante su descargo ante la Comisión, contradijo a Torres Saravia y negó haberlo conocido antes de que este asumiera funciones en la Oficina Legal y Constitucional del Congreso. "En ese momento yo no lo conocía, no tenia ningún grado de amistad. Yo no conozco al señor Torres Saravia, si él ha dicho lo contrario, no sé por qué lo hace. Yo lo he conocido en el 2023, después de asignarlo como jefe cuando él se acercó a mi oficina para agradecerme por la designación. Eso fue a mediados de agosto. Antes de eso, no", refirió.

Tan solo horas antes, Torres Saravia había asegurado que conoció a Forno desde hace tres años cuando también trabajaba en el Parlamento.