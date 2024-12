El congresista Alejandro Soto se pronunció luego de que su colega Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización, informara que Jorge Torres Saravia, involucrado en la presunta red de prostitución en el Legislativo, elaboró un informe a favor de Soto para blindarlo de la acusación de nepotismo que investigaba la Comisión de Ética.

“Alejandro Soto, cuando fue acusado dentro de la Comisión de Ética por el presunto delito de nepotismo, el que hizo el informe legal para (salvarlo), fue el señor Jorge Torres Saravia, y probablemente haya sido la recompensa para que después lo eleven a gerente de asesoría legal del congreso de la república”, dijo Juan Burgos en diálogo con Canal N.

Al respecto, en declaraciones para RPP, el expresidente del Congreso admitió que Jorge Torres Saravia elaboró un documento a su favor, pero señaló que no fue un informe sino una opinión legal del caso que investigaba en ese momento Ética.

“Es una afirmación falsa, el Congreso no investiga delitos”, respondió en un primer momento Alejandro Soto. Tras ser nuevamente consultado, el apepista reconoció lo siguiente: “el congresista Burgos está hablando de manera incompleta, el supuesto nepotismo fue investigado por la Contraloría y determinó que no tuve responsabilidad, la oficina de Recursos Humanos del señor Montenegro también un informe señalando que no hay nepotismo. En tanto, Jorge Torres Saravia emitió una opinión y todo eso pasó a la Comisión de Ética donde determinaron que no tenía responsabilidad”.

En otro momento, Alejandro Soto descartó una amistad con Torres Saravia. “No somos amigos, yo soy del Cusco y el señor Torres es del norte y viene de gestiones pasadas. No tengo amistad con el señor Saravia (…) No me vincula nada con el señor y cito a que se investigue el caso".

Jorge Torres Saravia reaparece y se pronuncia sobre la muerte de Andrea Vidal

Andrea Vidal falleció el último martes 17 de diciembre tras permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 2 de mayo por el ataque a balazos de sicarios. Tras dos días de que se informara la noticia, Jorge Torres Saravia reapareció este jueves 19 de diciembre en la Fiscalía en medio de la investigación que se inició en su contra por el presunto delito de explotación sexual en agravio a mujeres aún no identificadas.

"Comparto con la familia todo lo que está pasando. Sé que hay una investigación abierta y soy el primero que (quiere) que se aclarezca y si hay la oportunidad de ir y declarar en esa investigación, yo gustoso de darlo", dijo Jorge Torres Saravia.

El investigado rechazó que en el Congreso haya una presunta red de prostitución. "Lo niego rotundamente y, es más, cuando yo estaba como jefe del Área Legal del Congreso de la República, renuncié y es ahí, después de dos meses que renuncié que ellas fueron contratadas. No se habla de una red de nada porque yo no he contratado a esas personas", sentenció.

La Comisión de Fiscalización del Congreso citó a Jorge Torres Saravia para que explique su supuesta implicación en una red de prostitución dentro del Parlamento. La cita está programada para el 26 de diciembre a las 11:00 a.m.

Además de Torres, el Oficial Mayor del Congreso, Giovanni Antonio Forno Flórez, también deberá comparecer para aclarar las circunstancias de la contratación de Torres y las medidas de control implementadas tras las denuncias de proxenetismo.

El viernes 20 de diciembre, los miembros de la comisión se reunirán de manera virtual para dar inicio a las indagaciones. Juan Burgos, presidente del grupo de trabajo indicó que se ha solicitado información al área de Recursos Humanos del Congreso.