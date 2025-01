Nilo Burga: pareja de Noemí Alvarado confesó que le robó y vendió el celular de Frigoinca

Gonzalo Barreto Burga admitió en una declaración jurada que hurtó a su pareja y madre de sus hijos, Noemí Alvarado Llanos, el teléfono celular que le confió el dueño de la empresa Frigoinca, Nilo Burga Malca. Barreto manifestó por escrito que luego entregó el celular, a cambio del pago de S/30.000, a dos personas relacionadas con las productoras de conservas Gambrinus y CAAS Alimentos, competidoras de Frigoinca que también abastecían al programa nacional de alimentación escolar Qali Warma (ahora Wasi Mikuna).

Según la confesión de Gonzalo Barreto, la información que contenía el celular de su pareja, Noemí Alvarado —empleada de extrema confianza de Nilo Burga Malca y de su hijo Michael Burga Farro, quienes manejaban Frigoinca—, apareció luego en el dominical ‘Punto Final’, de Latina.

El plan evidente

Se trataba de audios, videos, vouchers y documentos de presuntos actos de corrupción de Frigoinca en complicidad con funcionarios y servidores de Qali Warma y la Dirección General de Salud Ambiental, para favorecer a los productos Don Simón que los proveedores de Qali Warma le compraban a la empresa de Nilo Burga.

Las personas mencionadas por Gonzalo Barreto, Martín Riepl Cuperstein, cuya familia es propietaria de Productos Gambrinus, y Josías Sánchez Dávila, accionista de CAAS Alimentos, consultadas por La República negaron los hechos relatados por la pareja de Noemí Alvarado ante notario público, el 25 de setiembre del 2024.

CAAS Alimentos y Gambrinus venden alimentos enlatados a los proveedores de Qali Warma (ahora Wasi Mikuna). Foto: La República

No se descarta que la confesión de Gonzalo Barreto fue un intento de desacreditar los reportajes de investigación de ‘Punto final’.

En efecto, el 6 de octubre, el dominical publicó la primera entrega sobre el caso de Frigoinca, que se sustentaba en información que supuestamente se encontraba en el celular que Gonzalo Barreto hurtó a su pareja.

El 12 de noviembre, Noemí Alvarado ofreció una entrevista al dominical ‘Cuarto poder’, en la que confirmó los hechos expuestos por ‘Punto final’ y aportaba nuevas evidencias sobre presuntos actos de corrupción que implicaban a Nilo Burga y su hijo Michael Burga.

La versión que el dueño de Frigoinca había tejido para defenderse de las imputaciones ante la Fiscalía es que Noemí Alvarado lo había traicionado y vendido el celular de la empresa a sus competidores de Productos Gambrinus y CAAS Alimentos, según los manuscritos que dejó poco antes de haber sido encontrado muerto en sospechosas circunstancias en una habitación del hotel sauna Luz y Luna, de Magdalena del Mar, el 25 de diciembre. Los documentos fueron publicados el domingo por La República.

La pareja del hombre de negocios, Elita Farro Medina, confirmó a los agentes de la División de Investigación de Homicidios que Nilo Burga creía que Noemí Alvarado filtró a sus competidores el celular con los oscuros secretos de Frigoinca.

Sin embargo, la confesión de Gonzalo Barreto, como se ha indicado, contiene un relato diferente, pero no cambia la cuestión de fondo: los presuntos actos de corrupción de Frigoinca.

Una versión de parte

“Josías Sánchez Dávila (…) me indujo en reiteradas ocasiones para grabar videos y sustraer el celular e información de mi pareja, Noemí Alvarado Llanos (…), que tenía de la empresa Frigoinca, bajo una oferta dineraria. (…) Me solicitó que le haga entrega del celular con modelo iPhone 13 de la propiedad de la señora antes mencionada para extraer información”, señala Gonzalo Barreto en la declaración jurada.

“Josías Sánchez Dávila en compañía de Martín Riepl Cuperstein (…) me ofrecieron la cantidad de 30.000 soles con la finalidad de entregar lo solicitado y amenazar de muerte a mi pareja en caso de que me denunciara. Este dinero fue entregado de la siguiente manera: dos días después de los hechos se me entregó 10.000 soles por parte de Josías (Sánchez), y siete días después Martín Riepl me entregó 20.000 soles”, precisa en el documento.

“Posteriormente, Josías mencionó que con la información que tenían del celular robado iban a realizar un reportaje periodístico en el canal de Frecuencia Latina, ya que Martín Riepl tenía contactos en la mencionada televisora, por lo que no podría dar fe si es que la información fue manipulada o tergiversada para los fines que tenían”, apunta.

CAAS Alimentos y Gambrinus son Son competidores directos de los productos de Frigoinca. Foto: La República

PUEDES VER: De seis puñaladas asesinaron al empresario Nilo Burga Malca

Pasaje para Colombia

Cuando apareció el primer reportaje de ‘Punto final’, Martín Riepl había dejado de laborar en Latina. El programa señaló que el celular llegó de forma anónima y que verificó la información antes de la publicación.

“Al señor (Gonzalo Barreto) no lo conozco, nunca he hablado con él y no he hecho entrega de ningún dinero. Absolutamente, todo es falso”, dijo Martín Riepl a La República.

“Tengo la percepción de que se insiste en que nos distraigamos en otro lado y se pierda atención sobre lo verdaderamente relevante del caso y las múltiples denuncias e investigaciones periodísticas que lo sostienen”, resaltó el periodista. “A Josías Sánchez sí lo conozco. Y como a él, a otros empresarios en el marco gremial del sector industrial”, explicó.

“Niego las afirmaciones vertidas por la persona en mención (Gonzalo Barreto), no comprendo los motivos que habrá tenido”, expresó por su parte a este periódico el dueño de CAAS Alimentos, Josías Sánchez Dávila.

Para tratar de desestimar el caso contra Frigoinca, la defensa de la empresa usaría la declaración jurada de Gonzalo Barreto con la finalidad de demostrar que el origen de la información en que se sustentan las acusaciones es ilícita, porque proviene del teléfono sustraído a la empleada de confianza de Nilo Burga, Noemí Alvarado. Empero, la Fiscalía cuenta con dos colaboradores eficaces que han confirmado varios de los hechos revelados por ‘Punto final’ y los señalados por Alvarado en ‘Cuarto poder’.

Por esta razón, Nilo Burga, Michael Burga, y el abogado de los empresarios, Félix Chero, presionaron a Noemí Alvarado para que se autoinculpara, ofreciéndole a cambio protección y una nueva residencia en Colombia con toda su familia, de acuerdo con fuentes relacionadas con la exempleada de Frigoinca.

Alvarado no aceptó.

Ha preferido sustentar con su testimonio ante la Fiscalía los hechos contenidos en el celular que le sustrajo y vendió su pareja, Gonzalo Barreto.