RMP sobre cuestión de confianza: Aníbal Torres aspira a ser Salvador del Solar, pero ya no puede serlo

Rosa María Palacios analiza la ley que regula la cuestión de confianza tras la presentación del primer ministro, Aníbal Torres, en el Legislativo.

Esta normativa menciona que no se puede hacer cuestión de confianza de las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República.

“Aníbal Torres ya no puede ser Salvador del Solar, aspira a serlo, pero no puede, porque el Congreso aprobó esta ley que se la prohíbe”, aseveró.

¿Qué dice el reglamento del Congreso?

Además, explicó lo que dice el Reglamento del Congreso sobre la cuestión de confianza. Según este, la Mesa Directiva rechazará “de plano” cualquier proposición de confianza presentada por congresistas o cualquier funcionario que no sea ministro de Estado.

“Primer acto, la declaramos de plano rechazada; segundo, pedimos informe a la Comisión de Constitución y Reglamento. ¿Con qué plazo? Con ninguno, con el que nos dé la gana, eternamente. Y, finalmente, esa declaratoria de improcedencia no es que vale ni clasifica como denegatoria. Señores, si no lo entendieron, es imposible hacer una cuestión de confianza en el Perú hoy. Porque este reglamento, para el TC no ha sido impugnado. Porque la ley 31355 fue impugnada ante el TC, se solicitó que se declare inconstitucional y el TC dijo ‘infundada la demanda’ en cuatro votos”, manifestó.