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Política

JEE de Pataz anula las elecciones distritales por ausentismo

La resolución se emitió luego de que solo el 47,49% de los electores acudiera a votar el pasado 4 de octubre. Podemos Perú obtuvo el 67,59% de los votos válidos, pero el Jurado Electoral Especial consideró que la baja participación obligaba a anular los comicios.

Elecciones distritales fueron anuladas por ausentismo. Foto: difusión
Elecciones distritales fueron anuladas por ausentismo. Foto: difusión
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El Jurado Electoral Especial (JEE) de Pataz declaró nulas de oficio las elecciones distritales del último 4 de octubre, debido a que más de la mitad de los electores hábiles no acudió a votar.

De acuerdo con el reporte oficial de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Pataz, 3.664 de los 6.978 ciudadanos habilitados no participaron en la jornada. Esto representó el 52,508% del padrón electoral, por encima del límite establecido en la norma para una eventual anulación.

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JEE de Pataz anuló las elecciones distritales por ausentismo. Foto: captura de pantalla

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La decisión afecta la elección de las autoridades municipales del distrito de Pataz, en la provincia del mismo nombre, región La Libertad. El JEE precisó que la nulidad no invalida los resultados de las elecciones provinciales ni regionales, cuyos cómputos deben resolverse por separado.

La resolución también aclaró que la solicitud de nulidad que presentó Alianza para el Progreso (APP) fue declarada improcedente por haberse presentado fuera del plazo legal. Sin embargo, el organismo electoral resolvió anular los comicios por iniciativa propia, luego de evaluar la cifra de ausentismo y la aplicación de la norma electoral.

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¿Por qué el JEE anuló las elecciones en Pataz?

Uno de los principales argumentos para la nulidad fue el artículo 36 de la Ley de Elecciones Municipales, modificado por la Ley n.° 32657. La norma establece que el Jurado Nacional de Elecciones puede declarar nulos los comicios de uno o más distritos cuando la inasistencia de votantes supera el 50%. El JEE consideró que ese supuesto se cumplió en Pataz y concluyó que correspondía aplicar la disposición.

La decisión se tomó pese a que Podemos Perú obtuvo la mayor votación, con 1.464 votos, equivalentes al 67,59% de los votos válidos. Alianza para el Progreso alcanzó 702 votos, el 32,41%. Además, se registraron 1.039 votos en blanco y 109 nulos. Para el JEE, la ausencia de 3.664 electores impedía dar legitimidad a la elección, pese a la diferencia entre ambas listas.

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Podemos Perú sostuvo que la baja participación debía evaluarse a la luz de las dificultades que afronta la población. En su respuesta al pedido de Alianza para el Progreso, mencionó el estado de emergencia que rige en Pataz desde enero de 2023 por la violencia vinculada al crimen organizado, así como los derrumbes que afectaron una vía de acceso al distrito.

Sin embargo, el JEE indicó que los informes de la ODPE y de Fiscalización no registraron incidentes durante la jornada electoral y consideró que no se podía determinar una causa concreta para el ausentismo. Finalmente, declaró la nulidad de oficio por unanimidad.

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