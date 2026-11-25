Murió Andy Taylor, emblemático guitarrista de Duran Duran, a los 65 años tras luchar contra el cáncer Andy Taylor falleció el lunes 23 de noviembre, a los 65 años, tras padecer cáncer de próstata metastásico. Duran Duran confirmó la noticia con un mensaje que recordó el legado musical de su emblemático guitarrista.

Andy Taylor, reconocido por ser uno de los integrantes fundamentales de Duran Duran, murió a los 65 años después de enfrentar durante varios años un cáncer de próstata metastásico en etapa 4. El músico británico falleció el lunes 23 de noviembre de 2026 en su domicilio, acompañado por sus familiares.

La partida del guitarrista generó pesar entre sus antiguos compañeros de banda, quienes destacaron su influencia en el sonido que llevó a la agrupación a convertirse en uno de los grupos más populares de la década de 1980. El músico formó parte de una etapa decisiva para la agrupación y contribuyó al éxito internacional de canciones como Rio, Hungry Like the Wolf, The Reflex y The Wild Boys.

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Los detalles detrás de la muerte de Andy Taylor en su lucha contra el cáncer

El famoso guitarrista falleció después de una prolongada batalla contra un cáncer de próstata metastásico, enfermedad que le fue diagnosticada en 2018. El artista británico enfrentó un cuadro avanzado de la enfermedad durante sus últimos años, aunque continuó desarrollando proyectos musicales y manteniendo su vínculo con la industria pese a las dificultades que atravesaba por su estado de salud.

El diagnóstico del músico se conoció públicamente en 2022, cuando Duran Duran fue incorporado al Salón de la Fama del Rock and Roll. Aunque el guitarrista no pudo asistir a la ceremonia por motivos de salud, sus compañeros leyeron una carta en la que explicó que padecía cáncer de próstata metastásico en etapa 4. "Aunque mi estado actual no representa un peligro inmediato para mi vida, no tiene cura", anunció Taylor.

Duran Duran se pronuncia tras la muerte de Andy Taylor

La agrupación británica confirmó el fallecimiento de su antiguo integrante mediante un comunicado conjunto con la familia, difundido en sus redes sociales el miércoles 25 de noviembre. En el mensaje, sus compañeros expresaron su tristeza por la pérdida del guitarrista y destacaron tanto sus cualidades personales como su contribución a la historia musical de la banda.

"Andy falleció en paz en su hogar, rodeado de su familia", señalaron al informar sobre su muerte. Asimismo, recordaron la importancia de su talento durante los primeros años del grupo y la energía que imprimió en las canciones que marcaron su trayectoria internacional. "Su forma de tocar impulsó las canciones que nos llevaron por todo el mundo", manifestaron.