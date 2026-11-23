Ex juez prevaricador se perfila como nuevo presidente de la JNJ Rafael Ruiz Hidalgo, condenado por prevaricato y repuesto como miembro de la Junta Nacional de Justicia con una acción de amparo, sería impuesto como presidente de dicha institución para el 2027, tras disputas internas.

La aparentemente monolítica Junta Nacional de Justicia se ha resquebrajado. La sucesión en la presidencia de esta institución para 2027 ha generado rencillas entre sus siete integrantes. La actual presidenta, María Teresa Cabrera, y el exvicepresidente, Gino Ríos Patio, están buscando imponer al consejero Rafael Ruiz Hidalgo como su nuevo titular para el año 2027.



La candidatura de Ruiz Hidalgo rompe un pacto de caballeros que la mayoría de consejeros asumieron al inicio de la actual gestión. El vicepresidente se convierte en el presidente del año siguiente. Así sucedió con Cabrera. Ella fue la vicepresidenta de Ríos Patio. El actual vicepresidente es Víctor Hugo Chanduví Cornejo. Se suponía que él sería el presidente en 2027.



La presidencia de la Junta se ejerce por un año, sin posibilidad de reelección. La elección se realiza la primera semana de diciembre de cada año y el elegido asume funciones el primer día útil del nuevo año. Además de los ya mencionados integran la institución Cayo César Galindo Sandoval, Jaime de la Puente Parodi y Germán Serkovich González.

Víctor Chanduví y María Teresa Cabrera, vice presidente y presidenta de la JNJ

La elección del jefe de ONPE

De acuerdo con diversas fuentes judiciales, Cabrera y Ríos Patio le quitaron su respaldo a Chanduví, luego de que en junio de este año no apoyó la elección de Carlos Martín Loyola Escajadillo como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), lo que los obligó a declarar desierto el concurso y tener que volver a repetir el proceso de selección.

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En el nuevo concurso, que también debe definirse en las próximas semanas, Loyola es de nuevo finalista. Esta vez junto a José Alfredo Pérez Duharte.



Hasta el 23 de junio pasado, Loyola era uno de los dos finalistas en el primer concurso de selección de jefe de la ONPE en competencia con Amparo Ortega Campana. Pero, Ortega renunció al considerar que ya todo estaba decidido. Ese día se reunió el pleno de la Junta, en la que no participaron ni Cabrera ni Ríos Patio, para ver su renuncia. Aparentemente, se suponían que los consejeros aceptarían la renuncia de Ortega y el proceso continuaría con Loyola.



Sin embargo, además, de la renuncia de Amparo, ese pleno evaluó un pedido para revisar la idoneidad de Carlos Loyola al no haber reportado que tenía dos procesos judiciales en materia civil, uno sobre cobro de deuda. Serkovich y Ruiz opinaron que un proceso civil no afecta la idoneidad de ninguna persona.

María Teresa Cabrera, presidenta de la JNJ

Obediencia incondicional

Pero Chanduví se plegó a la posición de Cayo Galindo y Jaime de la Puente sobre la no declaración de una información relevante más allá de su contenido, de tal manera que por tres votos contra dos, Loyola fue excluido del concurso. Al quedarse sin candidatos, el concurso tuvo que ser declarado desierto y se convocó un nuevo proceso de selección.



El tema pudo ser anecdótico, pero Cabrera y Ríos lo tomaron personal. Los hicieron ver, dicen, ineficientes al no poder elegir un nuevo jefe de la ONPE en un corto periodo de tiempo. Desde que Piero Corvetto Salinas renunció a la jefatura de ONPE, el 21 de abril de 2026, han pasado siete meses y el organismo electoral sigue con un jefe interino.

La JNJ sigue buscando al sucesor de Corvetto. Eso es lo que no le perdonan a Chanduví. Tener que repetir todo para igualmente nombrar a Carlos Loyola. Ahora es el momento de pasarle factura.



A partir de ese pleno de fines de junio, Cabrera y Ríos consideran que la presidencia de la Junta debe estar en manos de una persona que siga sus ideas sin dudas ni murmuraciones, aun cuando ellos no estén presentes. El consejero que se ajustaría a ese perfil es Rafael Ruiz Hidalgo.



Ruiz Hidalgo fue elegido miembro de la JNJ en octubre de 2024. Sin embargo, en abril de 2025, el pleno de la JNJ lo destituyó al conocerse que no había informado que tenía una condena por delito de prevaricato dictada en 2010, en su actuación como juez suplente de Lima, el año 2004.

Gino Ríos, ex presidente de la JNJ

Condenado por prevaricato

Sin embargo, meses después estuvo de vuelta, dicen, gracias a los buenos contactos de Gino Ríos en la Corte Superior de Justicia de Lima. El 29 de abril de 2026, el Primer Juzgado Constitucional Permanente de Lima, a cargo del juez supernumerario Juan Carlos Núñez Matos, declaró fundada su demanda de amparo, anuló las resoluciones de vacancia y ordenó su reposición inmediata al considerar que la JNJ vulneró sus derechos constitucionales y excedió sus competencias.

En mayo de 2026, Ruiz volvió a juramentar como miembro titular de la institución, aprovechando la plaza vacante dejada por Francisco Távara Córdova, quien cesó por límite de edad.



La resolución de Núñez Matos recién fue confirmada, el 15 de octubre último, por la Tercera Sala Constitucional de Lima. Ha quedado firme, pero eso no quita que deba su puesto a una acción de amparo que habría tenido el respaldo de Ríos.

Por cierto, Núñez Matos es el juez constitucional al que el Gobierno de Estados Unidos, en septiembre último, le retiró la visa para viajar a ese país, por fallar a favor de Cosco Shipping Ports Chancay Perú en su litigio con OSITRAN.

Junta Nacional de Justicia

La Junta vs Washington

De tratarse de otro juez, sancionado por EE. UU. y acusado de favorecer los intereses de China, es casi seguro que la JNJ ya lo hubiera suspendido y destituido. También sobrevive pese a haber resuelto en contra de la JNJ. El juez constitucional Juan Fidel Torres Tazo fue destituido por anular una sanción de la Junta.

Pero haber resuelto a favor de uno de los consejeros favoritos de Cabrera y Ríos y eventual nuevo presidente de la institución que controla a los jueces le ha traído suerte a Núñez Matos. No podrá viajar a EE. UU., pero sigue siendo juez constitucional.

Mientras tanto, un juez condenado por prevaricato, un consejero repuesto por una acción de amparo, va camino a convertirse en presidente de la Junta que nombra a los jueces, los vigila y ratifica. Todo porque un día, Chanduví decidió votar de acuerdo con sus propias convicciones.