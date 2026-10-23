Amenazan a alcalde electo de Huanchaco: "No vayas hacer que termines frío como la China Polo"

Amenazan a alcalde electo de Huanchaco: "No vayas hacer que termines frío como la China Polo" Créditos: Mirelia Quispe / URPI-LR

El alcalde electo del distrito de Huanchaco, en Trujillo, Jordan Piminchumo Mendez, denunció públicamente que recibe amenazas de criminales que le exigen el pago de una fuerte suma.

Según contó Piminchumo, los delincuentes le enviaron mensajes extorsivos a su celular en los que le exigen S/30.000 y un pago de S/20.000 mensual para que pueda trabajar tranquilo como autoridad distrital.

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Asimismo, los extorsionadores afirman pertenecer a una organización criminal muy peligrosa en el país y que, de no recibir una respuesta del futuro burgomaestre, acabarán con su vida, al igual que sucedió con la fallecida Susy Ysabel Aponte Polo de Tello, más conocida como la 'China Polo'.

"Hola, Jordan. Quien te habla es parte de la organización criminal más grande del Perú. A ti nadie te cuida. Nos vas a pagar la suma de 30 mil soles y 20 mil soles mensuales para que puedas trabajar tranquilo. No vaya a ser que termines frío como la China Polo", dice el mensaje.

Tras lo ocurrido, Jordan Piminchumo viajó a Lima y realizó un plantón en la Plaza de Armas de la capital para exigir al Gobierno central que tome las medidas necesarias para frenar la criminalidad en su jurisdicción y en Trujillo.