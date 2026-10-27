El Senado no aprobó la delegación de facultades exactamente como la derivó la Cámara de Diputados

Tras la sesión de la Comisión de Constitución del Senado en la que se aprobó la propuesta de delegación de facultades legislativas para el Ejecutivo, Lourdes Alcorta, senadora por Renovación Popular, indicó que esta se admitió exactamente igual a la propuesta previamente enviada por la Cámara de Diputados. Textualmente, la senadora indicó lo siguiente: “Lo de Diputados se ha aprobado exactamente tal como lo han mandado. Lo que nosotros hemos [añadido] son posiciones que hemos marcado las tres bancadas que hemos estado acá, vinculadas a los temas que el Ejecutivo y diputados han mandado”.

Esto es impreciso. Si bien la propuesta aprobada por la Comisión de Constitución del Senado mantuvo los 20 ítems derivados por la Cámara de Diputados, no se tomó en cuenta una medida establecida en uno de los ítems, el cual estaba referido a la creación de la carrera del servidor público para centros de rehabilitación juvenil.

El último 7 de octubre, la Cámara de Diputados envió al Senado la propuesta legislativa que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana y del fenómeno El Niño.

La propuesta estaba conformada por 20 ítems referidos exclusivamente a ambas materias.

Tras un conjunto de debates e incidentes entre los integrantes de las agrupaciones parlamentarias, la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado aprobó, por unanimidad, el texto sustitutorio de la propuesta .

Si bien este nuevo documento mantuvo los 20 ítems establecidos por la Cámara de Diputados, eliminó el literal C del numeral 2.1.5, numeral referido a la modificación del Decreto Legislativo 1348 , sobre el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes.

En detalle, el literal C solicitaba “crear la carrera del servidor público para Centros de Rehabilitación Juvenil”.

En el dictamen del texto sustitutorio aprobado por la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado se señala que dicho literal no fue tomado en cuenta porque el fin del contenido normativo del ítem es modificar o derogar el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y otras normas vinculadas, más no crear la carrera del servidor público para los centros de rehabilitación juvenil.

“Por cuanto incorporar un tema que no ha sido propuesto, constituiría la desnaturalización del pedido del Poder Ejecutivo, debiendo declararse no viable en este extremo la propuesta legislativa”, se lee en el dictamen .

La modificación del ítem figura a continuación:

Modificación del ítem.

Esto no se condice con lo señalado por la senadora Alcorta, quien hizo referencia a que la comisión del Senado mantuvo exactamente los 20 ítems enviados por la Cámara de Diputados.

Vale agregar que la Comisión de Constitución del Senado agregó al dictamen siete ítems adicionales a los que propuso la Cámara de Diputados. Entre estos, la modificación del Decreto Legislativo de Fortalecimiento y Modernización del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA y de la Dirección Nacional de Inteligencia - DINI.

Con el fin de obtener precisiones, PerúCheck intentó comunicarse con la senadora Lourdes Alcorta. Sin embargo, al cierre de esta verificación no hubo respuesta.

Conclusión

La senadora Lourdes Alcorta indicó que la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado aprobó la propuesta de delegación de facultades legislativas para el Ejecutivo exactamente igual a lo derivado por la Cámara de Diputados del Congreso. Sin embargo, si bien se mantuvieron los 20 ítems propuestos, referidos a las materias de seguridad ciudadana y fenómeno El Niño, se eliminó una medida de uno de los ítems, referida a la creación de la carrera del servidor público para Centros de Rehabilitación Juvenil. Por lo tanto, PerúCheck califica como imprecisa la afirmación de la senadora Lourdes Alcorta.

Nota elaborada por Hugo Velarde, de PerúCheck.