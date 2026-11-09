López Chau rechaza reunión con el embajador de EE. UU., Bernie Navarro: “El mejor escudo es la justicia social” | Composición/LR

López Chau rechaza reunión con el embajador de EE. UU., Bernie Navarro: “El mejor escudo es la justicia social” | Composición/LR Composición/LR

El senador de Ahora Nación, Alfonso López Chau, rechazó la invitación del embajador de los Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, para sostener un encuentro en la residencia oficial del diplomático este jueves 12 de noviembre.

El parlamentario formalizó su decisión mediante una carta dirigida a la sede diplomática, en la que excusó su asistencia debido a compromisos asumidos previamente en su agenda.

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Además, indicó que "el mejor escudo frente a la inseguridad es la justicia social", tras la incorporación del Perú al Escudo de las Américas, decisión que no fue respaldada por su grupo parlamentario.

En el texto oficial, López Chau precisó que la convocatoria llegó por WhatsApp mediante Justin Davis, ministro consejero de la embajada.

El legislador valoró la propuesta de diálogo, pero exigió que la diplomacia con Estados Unidos respete la soberanía nacional y, de manera fundamental, el principio de no intervención en los asuntos internos del Perú.

"Consideramos que la diplomacia y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales constituyen elementos fundamentales de la política exterior de nuestro país. Creemos firmemente en la importancia de mantener vínculos de amistad sobre la base del pleno respeto a la soberanía nacional, la autodeterminación y el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados", sostuvo López Chau en el documento.

Sobre la lucha contra la delincuencia, López Chau reconoció la ayuda de Estados Unidos. Sin embargo, aclaró que la cooperación externa no basta si no hay reformas sociales dentro del país.

"Valoramos y agradecemos la cooperación que los Estados Unidos brindan al Perú en materia de seguridad. Sin perjuicio de ello, sostenemos que el mejor escudo frente a la inseguridad es la justicia social, pues estamos convencidos de que una sociedad con mayores oportunidades, acceso a servicios públicos de calidad y condiciones de vida dignas constituye la base más sólida para prevenir la violencia".

El documento también señala que la ayuda internacional en seguridad no debe limitar su acción al plano policial o militar, sino complementarse con políticas públicas orientadas a resolver las causas de la inseguridad.