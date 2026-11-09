Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOUniversitario vs Melgar EN VIVO: sigue la semifinal del Torneo Clausura de Liga Femenina 2026
EN VIVO

López Aliaga denunciará a Burneo y Papa León XIV explota contra Milei | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

EN VIVO | El Papa León XIV ofrece misa en Buenos Aires, Argentina
Política

López Chau rechaza reunión con el embajador de EE. UU., Bernie Navarro: “El mejor escudo es la justicia social”

El líder de Ahora Nación rechazó la convocatoria diplomática de la embajada de EE. UU. a la reunión que se llevará a cabo el 12 de noviembre. En su carta, López Chau sostuvo que la lucha contra el crimen exige justicia social, respeto a la soberanía y al principio de no intervención.

López Chau rechaza reunión con el embajador de EE. UU., Bernie Navarro: “El mejor escudo es la justicia social”
López Chau rechaza reunión con el embajador de EE. UU., Bernie Navarro: “El mejor escudo es la justicia social” | Composición/LRComposición/LR
Por
google iconLa República en Google

El senador de Ahora Nación, Alfonso López Chau, rechazó la invitación del embajador de los Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, para sostener un encuentro en la residencia oficial del diplomático este jueves 12 de noviembre.

El parlamentario formalizó su decisión mediante una carta dirigida a la sede diplomática, en la que excusó su asistencia debido a compromisos asumidos previamente en su agenda.

Video destacado

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA NO SERÁ ALCALDE: ¡LA LEY SE RESPETA! | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Además, indicó que "el mejor escudo frente a la inseguridad es la justicia social", tras la incorporación del Perú al Escudo de las Américas, decisión que no fue respaldada por su grupo parlamentario.

LR Focus

En el texto oficial, López Chau precisó que la convocatoria llegó por WhatsApp mediante Justin Davis, ministro consejero de la embajada.

El legislador valoró la propuesta de diálogo, pero exigió que la diplomacia con Estados Unidos respete la soberanía nacional y, de manera fundamental, el principio de no intervención en los asuntos internos del Perú.

"Consideramos que la diplomacia y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales constituyen elementos fundamentales de la política exterior de nuestro país. Creemos firmemente en la importancia de mantener vínculos de amistad sobre la base del pleno respeto a la soberanía nacional, la autodeterminación y el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados", sostuvo López Chau en el documento.

Sobre la lucha contra la delincuencia, López Chau reconoció la ayuda de Estados Unidos. Sin embargo, aclaró que la cooperación externa no basta si no hay reformas sociales dentro del país.

"Valoramos y agradecemos la cooperación que los Estados Unidos brindan al Perú en materia de seguridad. Sin perjuicio de ello, sostenemos que el mejor escudo frente a la inseguridad es la justicia social, pues estamos convencidos de que una sociedad con mayores oportunidades, acceso a servicios públicos de calidad y condiciones de vida dignas constituye la base más sólida para prevenir la violencia".

El documento también señala que la ayuda internacional en seguridad no debe limitar su acción al plano policial o militar, sino complementarse con políticas públicas orientadas a resolver las causas de la inseguridad.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 9 de noviembre de 2026

Por Carlin | 9 de Noviembre 2026

Carlincatura del domingo 8 de noviembre de 2026

Por Carlin | 8 de Noviembre 2026

Carlincatura del sábado 7 de noviembre de 2026

Por Carlin | 7 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

López Chau rechaza reunión con el embajador de EE. UU., Bernie Navarro: “El mejor escudo es la justicia social”

Terremotos de magnitud 7,5 y 7,6 cerca de la Antártida revelan que antiguas fracturas tectónicas bajo el océano pueden reactivarse

El papa León XIV a Argentina EN VIVO: sumo pontífice continúa su histórico viaje por la ciudad de Buenos Aires

Política

Keiko Fujimori solicita permiso al Congreso para viajar a Japón y China en plena emergencia por el fenómeno El Niño

Pedro Castillo: Director de Barbadillo será removido por contrato de su hija en despacho de Juntos por el Perú

Luis Galarreta descarta rumores de su salida y califica de “chismes” las especulaciones sobre su reemplazo

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

López Chau rechaza reunión con el embajador de EE. UU., Bernie Navarro: “El mejor escudo es la justicia social”

Keiko Fujimori solicita permiso al Congreso para viajar a Japón y China en plena emergencia por el fenómeno El Niño

Pedro Castillo: Director de Barbadillo será removido por contrato de su hija en despacho de Juntos por el Perú