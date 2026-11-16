Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 6 PERÚ EN VIVO: SUMO PONTÍFICE SE DESPIDE DE LOS PERUANOS

Sociedad

Fieles abandonan Las Palmas durante misa del papa León XIV por fallas en pantallas y fuerte calor

Los asistentes reportaron problemas para visualizar las imágenes y escuchar la celebración eucarística. Las condiciones climáticas, con altas temperaturas, empeoraron la situación.

Santa Misa en Las Palmas
Santa Misa en Las Palmas
Por y
google iconLa República en Google

Decenas de fieles comenzaron a retirarse de la Base Aérea Las Palmas, en Surco, durante la misa de despedida del papa León XIV. Las fallas en los equipos audiovisuales de los sectores más alejados y el intenso calor llevaron a varios asistentes a abandonar el recinto antes de que concluyera la celebración. La jornada estuvo marcada por temperaturas de hasta 30 °C, pronosticadas por el Senamhi, y condiciones de brillo solar que incrementaron la sensación de bochorno.

Mientras algunos asistentes todavía ingresaban para participar en la ceremonia, otros recogían sus pertenencias y se dirigían principalmente hacia la puerta 4. Los problemas técnicos se reportaron en los bloques 32, 33, 34, 35 y 36, donde las pantallas y los respectivos equipos de sonido quedaron fuera de servicio.

Video destacado

🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 2 PERÚ EN VIVO: ENCUENTRO CON JÓVENES EN EL ESTADIO NACIONAL #LR

Los sectores afectados se encontraban en las zonas más alejadas del espacio donde el pontífice presidía la misa. Por ello, los asistentes dependían de las instalaciones audiovisuales para seguir la ceremonia, al no contar con una ubicación cercana al altar.

LR Focus

Asistentes prefirieron retirarse ante el calor sofocante

Una de las asistentes contó a La República que llegó durante las primeras horas de la mañana y esperó aproximadamente una hora en la cola para ingresar. Sin embargo, decidió marcharse ante las condiciones climáticas y para evitar exponerse a una posible afectación de su salud.

"Mejor prevenir por mi salud y no exponerme a algo que pueda pasarme. No he podido ver al papa en persona porque he estado un poco lejos; lo importante es venir a despedirme", señaló.

La mujer no fue la única que optó por retirarse. Decenas de personas recogieron sus bolsos, pertenencias y sillas plegables para abandonar las instalaciones mientras continuaba la misa.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Fenómeno El Niño

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 16 de noviembre de 2026

Por Carlin | 16 de Noviembre 2026

Carlincatura del domingo 15 de noviembre de 2026

Por Carlin | 15 de Noviembre 2026

Carlincatura del sábado 14 de noviembre de 2026

Por Carlin | 14 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Papa León XIV en Perú EN VIVO: sigue su último recorrido por Lima, misa en Las Palmas y salida del país

¿Cómo regresar de la misa del papa León XIV en Las Palmas? Revisa los paraderos y las 8 rutas especiales de buses hacia todo Lima

Temblor en Perú hoy EN VIVO, lunes 16 de noviembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Sociedad

Papa León XIV en Perú EN VIVO: sigue su último recorrido por Lima, misa en Las Palmas y salida del país

¿Cómo regresar de la misa del papa León XIV en Las Palmas? Revisa los paraderos y las 8 rutas especiales de buses hacia todo Lima

Temblor en Perú hoy EN VIVO, lunes 16 de noviembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Diputada Romina Uribe pide priorizar a niñas de Condorcanqui en el presupuesto 2027 tras llamado del papa León XIV

JNE vulnera reglas electorales y contará actas siniestradas para definir segunda vuelta en Piura

Keiko Fujimori se reunió dos veces con el hijo del ministro de Salud en Palacio: una durante la visita del papa León XIV