Fieles abandonan Las Palmas durante misa del papa León XIV por fallas en pantallas y fuerte calor Los asistentes reportaron problemas para visualizar las imágenes y escuchar la celebración eucarística. Las condiciones climáticas, con altas temperaturas, empeoraron la situación.

Decenas de fieles comenzaron a retirarse de la Base Aérea Las Palmas, en Surco, durante la misa de despedida del papa León XIV. Las fallas en los equipos audiovisuales de los sectores más alejados y el intenso calor llevaron a varios asistentes a abandonar el recinto antes de que concluyera la celebración. La jornada estuvo marcada por temperaturas de hasta 30 °C, pronosticadas por el Senamhi, y condiciones de brillo solar que incrementaron la sensación de bochorno.

Mientras algunos asistentes todavía ingresaban para participar en la ceremonia, otros recogían sus pertenencias y se dirigían principalmente hacia la puerta 4. Los problemas técnicos se reportaron en los bloques 32, 33, 34, 35 y 36, donde las pantallas y los respectivos equipos de sonido quedaron fuera de servicio.

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Los sectores afectados se encontraban en las zonas más alejadas del espacio donde el pontífice presidía la misa. Por ello, los asistentes dependían de las instalaciones audiovisuales para seguir la ceremonia, al no contar con una ubicación cercana al altar.

Asistentes prefirieron retirarse ante el calor sofocante

Una de las asistentes contó a La República que llegó durante las primeras horas de la mañana y esperó aproximadamente una hora en la cola para ingresar. Sin embargo, decidió marcharse ante las condiciones climáticas y para evitar exponerse a una posible afectación de su salud.

"Mejor prevenir por mi salud y no exponerme a algo que pueda pasarme. No he podido ver al papa en persona porque he estado un poco lejos; lo importante es venir a despedirme", señaló.

La mujer no fue la única que optó por retirarse. Decenas de personas recogieron sus bolsos, pertenencias y sillas plegables para abandonar las instalaciones mientras continuaba la misa.