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Política

JEE entregará credenciales a alcaldes en Lima, Chincha, Tumbes y Andahuaylas este lunes 16 de noviembre

Las ceremonias oficiales empiezan a las 9.00 a. m., tras el registro obligatorio de las autoridades electas en la casilla electrónica del JNE.

JEE entregará credenciales a alcaldes en Lima, Chincha, Tumbes y Andahuaylas este lunes 16 de noviembre
JEE entregará credenciales a alcaldes en Lima, Chincha, Tumbes y Andahuaylas este lunes 16 de noviembre | Foto: Andina
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Los Jurados Electorales Especiales, JEE, entregarán este lunes 16 de noviembre las credenciales oficiales a las autoridades municipales electas en Lima, Chincha, Tumbes y Andahuaylas.

De acuerdo con el cronograma del Jurado Nacional de Elecciones, JNE, las ceremonias empezarán a las 9.00 a. m. en los JEE de Chincha y Lima Oeste 1.

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La programación de la jornada continuará a las 9.30 a. m. en el JEE de Tumbes, seguirá a la 1.00 p. m. en el JEE de Lima Norte 2 y cerrará a las 2.00 p. m. en el JEE de Andahuaylas.

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Asimismo, la institución transmitirá en vivo a través de su canal de YouTube las ceremonias de Chincha, Tumbes y Lima Norte 2.

Cronograma para los siguientes días

El calendario de entregas continuará durante la semana en otras jurisdicciones del país. El martes 17 de noviembre habrá ceremonias en el JEE de Andahuaylas, a las 8.30 a. m., y en el JEE de Pomabamba, a las 9.00 a. m.

Luego, el miércoles 18 de noviembre corresponderá al JEE de Yauyos a la 1.00 p. m., mientras que el jueves 19 de noviembre cerrarán el JEE de Recuay, a las 8.30 a. m., y nuevamente el JEE de Yauyos, a la 1.00 p. m.

Requisitos y disposiciones del JNE

Para obtener sus credenciales, las autoridades electas deben habilitar primero su casilla electrónica ante el JNE. Así lo establece el Acuerdo del Pleno firmado el 29 de octubre, el cual dispone el envío de los documentos digitales por dicha plataforma antes de la ceremonia presencial.

"Se requiere a los candidatos que ya estén siendo proclamados como autoridades electas, el llenado, suscripción y aceptación de los términos de la casilla electrónica del Jurado Nacional de Elecciones como condición previa para la entrega física o digital de sus respectivas credenciales oficiales", señaló Paolo Zegarra, vocero de la entidad, a través de su canal institucional.

Además, precisó que la misma resolución fija el 23 de diciembre de 2026 como plazo máximo para las audiencias públicas de recuento de votos en la segunda vuelta regional y dispone el sorteo con una moneda de un sol ante cualquier empate municipal.

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