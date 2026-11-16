Una multitud unida por la fe: 1,5 millones de fieles despidieron al papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas La misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas reunió a un millón y medio de fieles, marcando su despedida oficial del Perú. El Santo Padre ya se encuentra viajando a Roma para retomar sus actividades.

Multitudinaria misa en Las Palmas | Foto: Marco Cotrina / La República Foto: Marco Cotrina / La República

Una despedida multitudinaria. La misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas congregó a 1,5 millones de fieles, según cifras oficiales difundidas por el canal del Estado. La celebración reunió a personas de diversas partes del país para lo que fue la última actividad oficial del sumo pontífice en esta nación.

Entre los asistentes al recinto militar ubicado en Santiago de Surco se encontraron familias, jóvenes, adultos mayores y delegaciones religiosas, quienes ocuparon los espacios habilitados para la ceremonia desde la noche del domingo 15 de noviembre hasta la mañana de este lunes 16.

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León XIV dedicó emotivo mensaje al Perú: “El pueblo peruano también es mi pueblo”

En uno de los momentos más emotivos de la jornada, el Santo Padre expresó su cariño por el país y agradeció la acogida que recibió durante su visita apostólica del 11 al 16 de noviembre. “¡El pueblo peruano también es mi pueblo!”, señaló ante los asistentes, desatando la alegría y los aplausos.

Durante su homilía, también aseguró que llevaría siempre consigo a los peruanos y los animó a mantener viva su fe y la caridad. “Vine a proclamarles a ustedes a Cristo, y me voy con el testimonio de la fe y la devoción que siempre admiré en ustedes”, dijo el Papa. “¡Gracias, Perú!”

Papa viajó a Roma para retomar sus actividades

El papa León XIV partió de la capital peruana, Lima, el lunes por la tarde, marcando el fin de su Viaje Apostólico a Sudamérica, que comenzó el 6 de noviembre y lo llevó a Uruguay, Argentina y Perú.

El avión papal despegó a las 2:28 p. m. hora local de la Base Aérea de Callao y se espera que aterrice en el Aeropuerto de Fiumicino en Roma el martes 17 de noviembre, a las 10:25 a. m. León XIV retomaría sus actividades habituales el miércoles 18.