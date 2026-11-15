Hay que rescatar a la Amazonía y a su gente, dice el papa León XIV FERVOR. Pese a un sol inclemente, miles se congregaron en las actividades que tuvo el sumo pontífice en Ucayali. Su mensaje puso en foco el peligro al que están expuestas las comunidades nativas y pueblos indígenas, y revaloró los saberes ancestrales frente a un modelo extractivista.

NATURALEZA. El papa condena el trato que reciben las comunidades indígenas el asesinato de sus líderes, los abusos sexuales y el abandono de las instituciones. Foto: Andina

NATURALEZA. El papa condena el trato que reciben las comunidades indígenas el asesinato de sus líderes, los abusos sexuales y el abandono de las instituciones. Foto: Andina

Bajo el cielo abrasador de Pucallpa, el papa León XIV daba sus primeros pasos por el suelo amazónico. A cinco kilómetros del aeropuerto David Abensur, en el bulevar Yarinacocha, casi tres mil personas empezaban a corear su nombre. Una mujer rompía en llanto mientras cargaba a su hija y observaba en primer plano el rostro del pontífice en una de las pantallas gigantes.

Tal como dictaba su agenda, a las 2.30 p. m., bajó del avión que lo trajo de Cusco y fue recibido por autoridades locales, regionales y por monseñor Martín Quijano, obispo del Vicariato Apostólico de Pucallpa. Sus ojos se entrecerraron por unos segundos al caerle la luz directa del sol. Los 42°C que pesaban sobre la tierra colorada eran vestigio de una tarde inolvidable para los pucallpinos.

Video destacado PAPA LEÓN XIV YA ESTÁ EN PERÚ | ANÁLISIS DE SU DISCURSO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

En el bulevar observaban con atención el traslado de la comitiva. Las delegaciones de comunidades nativas, que en algunos casos tuvieron que viajar hasta tres días para llegar al encuentro, se acomodaban en los asientos designados frente al santo padre. En un estrado, una silla tallada en madera aguardaba al protagonista de la algarabía.

Hace calor

Dos personas de alrededor de 60 años, miembros de la comunidad indígena yanesha en Villa Rica, miraban la majestuosidad de la laguna Yarinacocha. Uno de ellos comentaba que la sensación de calor era distinta a la de su región. "No he podido dormir ayer, me levanté todo sudado. Allá igual hace calor, pero corre viento", agregó.

A Pucallpa llegaron comunidades nativas de distintas partes de la Amazonía: los pueblos achuar, shipibo-konibo, yine, matsigenka, sharanahua, yarinahua, wampis y harakbut son algunos ejemplos. Todos con realidades distintas, pero una voz en común: exigir la reivindicación de los pueblos originarios, el cuidado de sus tierras y el fin de la depredación de sus bosques.

A las 3.00 en punto, el papa León XIV descendía de una camioneta negra, resguardado por su seguridad. Los asistentes se replegaron sobre las rejas e intentaban grabarlo y sacarle fotos. El sumo pontífice levantaba la mano y asentía con el rostro. Tres representantes indígenas lo recibieron y le entregaron un cuadro y artesanías.

Su entrada fue entre aplausos, gritos y algarabía. La mirada del obispo que volvía como papa al Perú intentaba complacer a todos. Devolvía saludos, tocaba algunas manos y sonreía con cada paso. Se posicionó sobre el estrado, reposó unos segundos y la gente empezó a corear: "Donde está el papa está la Amazonía y donde está la Amazonía está el papa".

Su discurso fue directo y sentido. "Incluso defender la propia casa puede costar la vida. En los últimos años, muchos líderes indígenas han sido asesinados por haber protegido los territorios. La sangre de estos hermanos clama a Dios y reclama justicia a los hombres", relató teniendo en cuenta la exhortación apostólica Querida Amazonía y la encíclica Laudato si’.

Vida, sangre y justicia

El significado de estas palabras cala al ser expresadas frente a líderes indígenas que por años han sufrido el abandono del Estado y tuvieron que enterrar a hermanos asesinados por proteger sus territorios. Minutos antes, el dirigente indígena Cecilio Soria le pidió ser emisario de sus anhelos.

"Nuestra esperanza es poder contar con un Estado que proteja y garantice nuestros derechos. Esperamos también que se cumpla la política de pueblos originarios al 2040 y se proteja a nuestros hermanos en situación de aislamiento. Soñamos con el día en que nuestros hijos no tengan que abandonar nuestras comunidades para poder tener una educación digna e intercultural", exclamó.

En el evento también se encontraban misioneros que radican en la selva. Hacia ellos se dirigió León XIV y recordó su época como obispo y la enseñanza que le dejó esta etapa sobre que la Iglesia debe caminar junto a la humanidad para servir a Dios.

"Sentimos en el alma y en el corazón la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran tantas mujeres, niñas y adolescentes, así como el lacerante dolor de las que sufren violencia y abusos sexuales, que causan heridas profundas, muchas veces con el silencio de la complicidad y la impunidad", continuó en su discurso, una situación que hizo recordar lo ocurrido en Condorcanqui.

Finalmente, también habló sobre el modelo de explotación que existe sobre los recursos naturales con una visión respetuosa de la sabiduría de los pueblos y arraigada en el Evangelio.

"Ustedes conocen bien las heridas de la deforestación indiscriminada, la contaminación de las aguas debido a la extracción minera irregular y a los vertidos de petróleo, que no son accidentes fortuitos, sino los frutos amargos de una explotación arbitraria de los recursos naturales que mina la existencia de la población. A esto se añade la sombra insidiosa del narcotráfico, que se aprovecha de la pobreza de los jóvenes", agregó.

Culminó con un "¡que viva la Amazonía!", frente al aplauso de todos los asistentes. Tras su despedida del bulevar, el papa se dirigió brevemente a la plaza de Armas. En la catedral bendijo plantas de especies nativas como la caoba, el asaí, la capirona y, en especial, el shihuahuaco.

En la Villa Deportiva Regional de Ucayali, más conocida como la Videnita, más de 70 mil creyentes estuvieron esperándolo desde antes del mediodía para participar de la misa que ofrecería el santo padre.

Llegó a las 4.30 p. m. y, desde el papamóvil, saludó y bendijo a todos los asistentes que, frente al sol inclemente, lo esperaban con la alegría inicial. Se trató de la primera misa papal oficiada en la Amazonía peruana. León XIV vestía de verde. Su casulla y mitra tenían símbolos de la cultura kené.

Secundado por todos los obispos, subió al estrado principal y empezó la homilía centrada en el cuidado de la creación, la dignidad humana y la convivencia social. El acto más emotivo fue la celebración de la comunión; junto al coro vicarial, donde destacó la voz de la cantante Lita Pezo. El rostro de los fieles expresaba el sentir de un pueblo alentado por la emoción de sentir a un papa como suyo.

Mientras la misa concluía, el sol se alejaba, la alegría continuaba y el fervor quedaba más vivo que nunca.