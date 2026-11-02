Senador Figallo critica que el oficialismo agende la votación de Presupuesto 2027 en semana de representación

Senador Figallo critica que el oficialismo agende la votación de Presupuesto 2027 en semana de representación Foto: Congreso

El senador del Buen Gobierno, Flavio Figallo, cuestionó en sus redes oficiales que la Comisión Bicameral de Presupuesto programara el debate y votación del paquete fiscal 2027 para este lunes 2 de noviembre, fecha en la que los legisladores deben cumplir labores en sus regiones por la semana de representación.

Según el legislador, someter a votación las leyes de Presupuesto, Equilibrio Financiero y Endeudamiento durante este periodo constituye una “práctica obstruccionista” para acelerar la aprobación de las propuestas sin una deliberación previa.

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“Aprobar dictámenes en la semana de representación es una práctica obstruccionista de las bancadas gobiernistas”, indicó Figallo.

La convocatoria coincide con el inicio del trabajo descentralizado, una jornada oficial que arrancó este lunes y se extenderá hasta el viernes.

Durante estos días, la norma parlamentaria establece que los congresistas deben desplazarse a sus respectivas circunscripciones para recoger las demandas de la ciudadanía, por lo que la citación a una sesión virtual dificulta la fiscalización presencial.

Sesión de la Comisión de Presupuesto

Durante la jornada, que contó con la participación del ministro de Economía, Elmer Cuba, la comisión abordó tres puntos en su agenda.

Debido a la semana de representación, varios parlamentarios participaron y votaron de manera virtual desde sus regiones a través de plataformas digitales.

En primer lugar, se aprobó la Ley de Endeudamiento del Sector Público (PL 00004) con 23 votos a favor, 0 en contra y 12 abstenciones. Esta norma fija las reglas y montos máximos para que el país solicite préstamos o emita bonos con el fin de financiar obras públicas.

Posteriormente, se votó la Ley de Equilibrio Financiero para el Año Fiscal 2027, la cual establece que los gastos proyectados cuenten con el respaldo de ingresos reales para evitar un déficit fiscal. Este punto también fue aprobado, con 25 votos a favor, 0 en contra y 10 abstenciones.

Finalmente, el tercer punto, correspondiente a la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2027 (PL 00002), que asigna los más de S/ 266 mil millones para el funcionamiento del Estado, quedó pendiente de debate y votación tras la exposición del presidente de la comisión.

A las 4:18 p. m., el presidente de la comisión, José Arista, suspendió la sesión e invocó a continuar la discusión este martes 3 de noviembre a las 9:00 a. m.

“Con el propósito de asegurar un debate riguroso y reflexivo, reanudaremos mañana martes 3 de noviembre a las 9.00 horas para continuar con las intervenciones de los legisladores inscritos”.

Opiniones

En respuesta a las críticas de Figallo, la senadora de Fuerza Popular, Patricia Juárez, defendió la continuidad de las sesiones pese al cruce con el trabajo descentralizado.

A través de su cuenta oficial en X, la legisladora argumentó que los plazos legales exigen celeridad en el debate.

“La Ley de Presupuesto es vital en el funcionamiento del país, para su aprobación se tiene hasta el 30 de noviembre, plazo perentorio establecido en la Constitución (art. 80)”.

En ese sentido, Juárez justificó la realización de la sesión virtual durante la semana de representación debido a la complejidad de las materias en discusión.

La parlamentaria también rechazo los cuestionamientos del senador del Buen Gobierno y negó que desde el oficialismo sean obstruccionistas”.

“No conocer ello y calificar como “obstrucción” es un verdadero despropósito (…)”.

La réplica de Figallo

Tras la publicación de Juárez, el senador Flavio Figallo respondió al mensaje de la parlamentaria e insistió en que una mejor planificación habría evitado que la sustentación coincida con los viajes a regiones.

“Un poco de orden y previsión aseguraría que todos los miembros de la comisión participen, precisamente por la importancia de la ley”.

Postura de Ángel Meneses

Por su parte, el diputado Ángel Meneses, integrante de la Comisión de Presupuesto, justificó la convocatoria y adelantó su posición en diálogo con La República.

Sobre el cruce de fechas con la semana de representación, señaló que ya se conocía que habrían sesiones, a pesar de estar en la semana de representación.

“Desde el inicio se dio cuenta que esta comisión tenía programadas sesiones (…). Claro que es óptimo una sesión presencial, pero en materia presupuestal existen plazos”.

Sin embargo, sobre el contenido del presupuesto, el legislador criticó la propuesta y anunció que votará en abstención.

“(…) Todos los años se financia con endeudamiento, pero la asignación no es eficiente porque el gasto corriente se incrementa y el gasto de capital disminuye, así el crédito no rentabiliza con eficiencia, antes bien genera más peso al déficit fiscal”.