Javier González-Olaechea declina su candidatura a la OIT tras el respaldo de empleadores y sindicatos a Houngbo

La Cancillería sostuvo que González-Olaechea tomó su decisión “en aras” de un régimen internacional del trabajo que privilegie el consenso.

La Cancillería sostuvo que González-Olaechea tomó su decisión “en aras” de un régimen internacional del trabajo que privilegie el consenso. Difusión

El excanciller Javier González-Olaechea declinó su candidatura a la Dirección General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el período 2027-2032, luego de que las organizaciones internacionales de empleadores y de sindicatos respaldaran la reelección del actual titular, Gilbert Houngbo. Así lo informó la Cancillería en un comunicado difundido este 2 de noviembre.

Según el documento, la Organización Internacional de Empleadores (IOE) y la Confederación Sindical Internacional (ITUC) hicieron público ese apoyo el 30 de octubre, a dos semanas de la elección prevista para el 16 de noviembre. Como la OIT tiene una composición tripartita (gobiernos, empleadores y trabajadores), la Cancillería reconoce que esos respaldos implican la “virtual reelección” de Houngbo.

Video destacado KEIKO VUELVE POR LLUVIAS EN TUMBES + JORGE NIETO RESPONDE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El Ministerio de Relaciones Exteriores recordó que el Gobierno inició una “intensa campaña” de promoción de la candidatura a través de las misiones acreditadas en los países miembros del Consejo de Administración de la OIT y de las representaciones permanentes en Ginebra y Nueva York. Precisó que la postulación contaba con el respaldo de los principales gremios empresariales y sindicales del Perú.

La Cancillería sostuvo que González-Olaechea tomó su decisión “en aras” de un régimen internacional del trabajo que privilegie el consenso y respete la voluntad de los mandantes en el Consejo de Administración. Añadió que el Gobierno “comparte, respeta y aprecia” esa determinación.

Comunicado de Cancillería.

¿Quién es Gilbert Houngbo?

Houngbo, de Togo, fue elegido por el Consejo de Administración de la OIT como undécimo director general y primer africano en el cargo. La elección se realizó el 25 de marzo de 2022, cuando presidía el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). También fue primer ministro de Togo. Dirige la organización desde octubre de 2022.

Houngbo busca un segundo mandato (2027-2032). En una entrevista con EFE de septiembre, el togolés defendió su continuidad frente a las candidaturas de la ministra española de Trabajo, Yolanda Díaz, y del propio González-Olaechea.