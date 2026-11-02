Es falso que sacerdote celebrara misa con casco y bajo crucifijo encadenado “por precaución” tras accidente en Ecuador

LO FALSO:

Sacerdote celebró misa con casco y bajo crucifijo encadenado por precaución tras accidente en Ecuador.

LO VERDADERO:

Se identificaron inconsistencias visuales en el material.

La grabación original fue publicada por una parroquia de Colombia y muestra al sacerdote sin casco de seguridad y al crucifijo sin cadenas.

El pasado 17 de octubre, Patricio Sánchez Molinari, padre de la Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Guayaquil, Ecuador, perdió la vida luego de que un crucifijo de gran tamaño cayera sobre él mientras celebraba una misa.

Poco después, comenzó a circular en redes sociales un video en el que se observaba a otro sacerdote realizando el mismo acto mientras portaba un casco de seguridad. Además, el crucifijo ubicado arriba de él estaba sujeto con cadenas, aparentemente como medida de prevención ante lo ocurrido en Guayaquil.

Este incluía el audio viral ‘In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti’ y estaba acompañado de una descripción que presentaba la escena con la frase “Padre precavido vale por dos”. Además, también señalaba que algunos usuarios de internet “habían interpretado el acto como una falta de respeto”.

Descripción atribuida al viral. Foto: Redes sociales

Análisis del contenido difundido en redes sociales

En primer lugar, un análisis visual del clip permitió identificar irregularidades en algunos objetos y partes del cuerpo del sacerdote, pues lucían borrosas o desaparecían entre fotogramas.

Inconsistencias encontradas en el viral. Foto: Redes sociales | Composición: LR

Ante ello, se examinó el material en las plataformas SynthID y Sightengine. La primera detectó anomalías compatibles con ediciones, aunque no pudo confirmar si se había utilizado inteligencia artificial. La segunda, no obstante, señaló una probabilidad de hasta el 98% de que hubiera sido generado con dicha herramienta.

Análisis del video con SynthID. Foto: SynthID

Análisis del video con Sightengine. Foto: Sightengine

Una posterior búsqueda inversa permitió localizar el clip original en Instagram: se trata de una publicación de la Parroquia San Pedro y San Pablo, en Jamundí, Valle del Cauca, Colombia. Data del 18 de octubre de 2026, muestra al mismo sacerdote y conserva todos los elementos de la escena: el fondo, el techo, el cuadro, la mesa, los arreglos florales y los monaguillos.

El hombre se encontraba realizando el rito previo a la comunión, pues presentaba la hostia consagrada ante los fieles. En el audio original se le escucha decir: “...es el Cordero de Dios, él unico que quita todos los pecados del mundo. Dichosos los invitados a esta cena”. No obstante, en esta versión no lleva casco y el crucifijo ubicado arriba de él no tiene cadenas.

Además, únicamente se escucha la voz del párroco, sin el sonido añadido en el viral. El clip es acompañado de la descripción: “Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme”.

Video original. Foto: Instagram

Por tanto, se confirma que el material original fue editado para añadir un supuesto casco al sacerdote y cadenas al crucifijo, con lo que se simula una reacción de seguridad ante el accidente ocurrido en Ecuador.

Conclusión

En síntesis, tras el fallecimiento de un sacerdote en Guayaquil, Ecuador, se difundió en redes sociales un video manipulado que mostraba a otro religioso celebrando misa con un casco de seguridad y un crucifijo sujeto con cadenas, como si se tratara de una medida preventiva. Sin embargo, la grabación original, publicada por una parroquia de Colombia, no contiene ninguno de esos elementos.