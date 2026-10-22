Comisión Bicameral aprueba crédito suplementario de S/ 8.228 millones: dictamen pasará al pleno del Congreso

El Congreso dio un primer paso para ampliar el presupuesto público en S/8.228 millones. La Comisión Bicameral de Presupuesto dio luz verde al dictamen que plantea habilitar estos recursos adicionales mediante un crédito suplementario. La propuesta fue aprobada con 32 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones, pero aún deberá ser sometida a votación en el pleno del Congreso.

La iniciativa prioriza las intervenciones de prevención y mitigación frente al fenómeno El Niño 2026-2027, aunque también contempla recursos para distintos sectores y obligaciones pendientes del Estado. Según el presidente de la comisión, José Arista Arbildo, el monto representa un incremento equivalente al 3,19% del presupuesto disponible para este año.

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Crédito suplementario: ¿de dónde saldrán los S/8.228 millones?

El financiamiento propuesto se divide en dos fuentes. La primera corresponde a S/3.799,7 millones de Recursos Ordinarios, sustentados en la mayor recaudación fiscal estimada. La segunda comprende S/4.428,7 millones que se obtendrían mediante la emisión de bonos soberanos en los mercados interno o externo.

De esta manera, el endeudamiento cubriría el 53,8% del crédito suplementario, mientras que el 46,2% restante provendría de Recursos Ordinarios.

Este mecanismo generó cuestionamientos durante el debate. La diputada Katherine Ampuero, de Renovación Popular, pidió al ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, precisar cuánto pagará el Estado en intereses por la emisión de bonos. También criticó la asignación de S/15 millones para una bonificación extraordinaria al personal administrativo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Cuba defendió el financiamiento y señaló que los bonos del Tesoro peruano registran una tasa promedio anual de 6,3%, que consideró baja frente a las tasas de otros países de la región.

En el plano fiscal, el informe técnico del MEF estima que la incorporación del gasto adicional elevaría el déficit fiscal proyectado para el cierre de 2026 de 1,2% a 1,8% del producto bruto interno (PBI), el límite establecido por la regla fiscal para este año. El ministerio sostiene que el escenario es compatible con las reglas vigentes y calcula que la deuda pública alcanzaría el 29,3% del PBI.

Defensa, Interior y Transportes concentran las mayores asignaciones

Entre los sectores con mayores montos figuran Defensa, con S/1.832,3 millones; Interior, con S/1.097,4 millones; y Transportes y Comunicaciones, con S/1.037,8 millones. Educación recibiría S/762 millones y Salud contaría con S/691,5 millones.

En infraestructura, el dictamen contempla S/401 millones para la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, S/378 millones para 26 inversiones de agua potable y alcantarillado, y S/260 millones para el Anillo Vial Periférico de Lima y Callao.

Para seguridad ciudadana se consideran S/245,1 millones destinados a vehículos y equipos de la Policía Nacional del Perú. Además, se incluyen S/347,3 millones para inversiones en hospitales y establecimientos de salud, así como S/237 millones para la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027.

La propuesta también contempla S/250 millones para atender obligaciones del Fondo para la Estabilización de Precios de los Combustibles y S/200,9 millones para el programa de empleo temporal Llamkasun Perú.

El Niño: mantenimiento de colegios y apoyo a beneficiarios de Pensión 65

Entre las medidas de prevención ante el fenómeno El Niño 2026-2027, el proyecto asigna S/461,6 millones al mantenimiento preventivo y correctivo de 12.054 locales educativos. La finalidad es reducir los riesgos que podrían afectar la infraestructura escolar ante posibles lluvias intensas y otros eventos asociados al fenómeno climático.

También se consideran S/501,9 millones para adquirir kits escolares elaborados por micro y pequeñas empresas a través del programa Compras a MYPErú. Cuba precisó que los recursos permitirían atender la campaña escolar de marzo de 2027 y brindar capital de trabajo a los proveedores.

En protección social, el dictamen contempla S/288,5 millones para financiar una subvención adicional de S/350 a los usuarios de Pensión 65, prevista junto con el pago del bimestre noviembre-diciembre de 2026.

Durante la sesión, el diputado Henry Albañil, del Partido Cívico Obras, planteó facilitar el financiamiento de obras de reconstrucción a cargo de gobiernos regionales y locales que necesitan fondos para concluirse o liquidarse.

Por otro lado, Cuba informó que el Ejecutivo tramitaba un posible decreto supremo para destinar S/21 millones a la compra de helibaldes, equipos que permiten transportar y descargar agua desde helicópteros para combatir incendios.

Ahora, el dictamen queda pendiente de debate en el pleno del Congreso. Su aprobación definitiva determinará si los recursos adicionales se incorporan al presupuesto de 2026 y bajo qué condiciones se ejecutarán las medidas previstas.