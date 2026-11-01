Municipalidad de Piura denunciará al Gobierno de Fujimori por no incluir a región en obras por FEN: "Han desfinanciado convenios"

La Municipalidad de Piura anunció que interpondrá denuncias contra las carteras de Vivienda y del Interior del Gobierno de Keiko Fujimori. La decisión se produce luego de que la transferencia de crédito suplementario no considerara los proyectos de esta región que ya estaban comprometidos por contratos previos. Francisco Cevallos, alcalde de Piura, relató a La República que la propia presidenta Keiko Fujimori ya le había prometido que las obras serían incluidas en la publicación del crédito suplementario.

"Estamos exigiendo dinero para proyectos con convenio firmado con los sectores, que los obliga a garantizar la transferencia de recursos. No pedimos nada que hayamos lanzado por fuera del marco presupuestal. Son obras avanzadas: al principio, se fue inyectando el dinero poco a poco hasta que, de un momento a otro, dejó de inyectarse y los proyectos comenzaron a caerse. Nos va a tocar que la Procuraduría General de la Municipalidad de Piura presente las denuncias contra los sectores que han suscrito convenios para créditos y que finalmente los han desfinanciado. Eso es lo que corresponde en el ámbito formal y legal", señaló el alcalde en entrevista con este diario.

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De acuerdo con el testimonio de Cevallos, la presidenta se había comprometido a ayudar a destrabar cinco de los seis proyectos identificados en la región, algo que también señaló en apariciones públicas. Posteriormente, el primer ministro Luis Galarreta anunció que se priorizarían solo cinco. Finalmente, ninguno fue considerado.

"Lo único que esperamos es que el Gobierno destine no más de 20 millones de soles para cerrar estos tres proyectos que, repito, van a beneficiar más a la presidenta que a nosotros, porque ella vendrá a inaugurarlos a menos de seis meses de iniciar su gestión. Yo estoy a dos meses de irme; no tengo mayor interés político en esto. Lo que tengo es la responsabilidad de cerrar proyectos en los que los contratistas han avanzado, más allá de las transferencias que les hemos dado", señaló Cevallos.

Pérdidas por el Fenómeno El Niño

Se proyecta que el Fenómeno El Niño tendrá graves consecuencias en el norte del país. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), las lluvias intensas seguirán afectando la zona durante los primeros días de noviembre, con acumulados que en ciertas localidades podrían superar los 100 milímetros por evento. El alcalde de Piura señaló que los estragos causados por esta emergencia climática repercutirán en la situación económica del norte.

"Este viernes estimamos unas pérdidas de 15.000 millones de soles por el Fenómeno El Niño. Ni siquiera somos capaces de invertir 20 millones de soles que permitirían entregar tres obras importantes a la ciudad", señaló.

Cevallos criticó la excesiva dependencia del Gobierno central en la toma de decisiones para la gestión de la región: "Si Piura se inunda, todos tendremos responsabilidad: las autoridades salientes, las entrantes y las gestiones pasadas. Lo que tenemos que entender los peruanos es que el principal enemigo de Piura y de su desarrollo, como de cualquier otra región, es el centralismo".