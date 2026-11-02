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Zunini cuestiona al Gobierno de Fujimori por inacción ante el FEN e inseguridad: "Presionó indebidamente al Congreso"

Mientras el parlamentario de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, exigió acciones inmediatas en materia de seguridad y obras de prevención, el ministro de Desarrollo Agrario, Marco Vinelli, sostuvo que los primeros decretos se emitirán en las próximas tres semanas.

Zunini cuestiona al Gobierno de Fujimori por inacción ante el FEN e inseguridad: "Presionó indebidamente al Congreso"
Zunini cuestiona al Gobierno de Fujimori por inacción ante el FEN e inseguridad: "Presionó indebidamente al Congreso"Composición/LR
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El parlamentario de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, cuestionó a través de sus redes oficiales la falta de decretos del Gobierno en materia de seguridad ciudadana y prevención ante el fenómeno El Niño, a casi dos semanas de que el Senado aprobara la delegación de facultades.

El parlamentario señaló que el Gobierno demandó celeridad a las cámaras para obtener la delegación de competencias, pero no ha emitido ninguna norma para frenar la delincuencia y ejecutar las obras de prevención frente al fenómeno climático.

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"Diez días desde que se otorgaron facultades y tenemos cero decretos sobre seguridad ciudadana y el fenómeno de El Niño. El Gobierno exigió rapidez y presionó indebidamente al Congreso, pero hasta ahora no logra demostrar que cuenta con propuestas concretas para atender estas urgencias. Mientras el crimen avanza y el tiempo para prevenir los daños de El Niño se acorta, ¡Ya no hay excusas!”

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Las facultades aprobadas en el Congreso

El reclamo de Zunini surge a partir de las facultades que aprobó el pleno del Senado el pasado 21 de octubre con 35 votos a favor. Dos días antes, la Comisión de Constitución del Senado añadió siete nuevas materias al dictamen redactado por la Cámara de Diputados, con lo cual la propuesta final pasó de 20 a 27 puntos delegados al Ejecutivo.

De los siete temas incorporados en la revisión del Senado, seis correspondieron al área de seguridad ciudadana y uno a la gestión ante el fenómeno El Niño.

En seguridad, el texto aprobó la participación de las Fuerzas Armadas en la vigilancia externa de los penales sin asumir funciones penitenciarias. Se estableció mecanismos de vigilancia y un registro especial para personas que cumplieron condenas por sicariato, extorsión y crimen organizado, así como la precisión del Decreto Legislativo 1095 para autorizar la intervención militar en apoyo a la Policía cuando su capacidad operativa sea superada.

Las facultades también abarcaron la modificación de la Ley contra el Crimen Organizado para clasificar a bandas que usen explosivos o armas para generar temor sin cambiar la definición legal de terrorismo.

Se ajustó al Código Penal para fijar una presunción de legítima defensa a favor de quien se defienda; y la reforma del Decreto Legislativo 1141 para reforzar el trabajo de inteligencia entre la DINI y el sistema nacional.

En materia de prevención climática, se autorizó la simplificación de trámites administrativos para acelerar las obras del Plan Nacional de Infraestructura frente a El Niño.

La respuesta del Gobierno

Frente a las críticas por los plazos de emisión de los decretos, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, explicó que la redacción de cada norma requiere revisiones legales antes de ser publicadas.

"Ahora toca más bien hacer los decretos pasar por todo el circuito, tiene que pasar por todo el circuito del aparato del Ejecutivo por ejemplo mi caso, el caso de agricultura lo tenemos que aprobar en las direcciones, asesoría jurídica a PCM, viceministros (…)”, señaló vía Exitosa.

Asimismo, el titular del Midagri indicó que las propuestas requieren el visto bueno final del Gabinete y confirmó los plazos proyectados por el Ejecutivo para promulgar los primeros textos:

"(…) y de ahí pasa al Consejo de Ministros por eso el premier ha anunciado que mas o menos en las próximas 3 semanas ya estamos sacando los primeros decretos".

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