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Elmer Cuba justifica gasto en Defensa pese a restricciones presupuestarias: “No es un gasto recurrente”

El ministro señaló que una presión tributaria de alrededor del 15% del PBI impide cubrir todas las demandas del Estado y planteó elevar la recaudación, combatir la evasión y recurrir al endeudamiento ante eventuales shocks económicos.

Cuba plantea recurrir a deuda de corto plazo si un shock golpea la economía peruana.
Cuba plantea recurrir a deuda de corto plazo si un shock golpea la economía peruana. | Congreso del Perú
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El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, defendió el gasto destinado a Defensa pese a las restricciones que enfrenta el presupuesto público y reconoció que el nivel de recaudación tributaria no permite atender al mismo tiempo todas las demandas del Estado.

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Durante su presentación ante la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República, Cuba sostuvo que las compras de armamento que se vienen realizando responden a una necesidad puntual y no representan una obligación permanente para las cuentas públicas.

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“En los últimos 25 años realmente no se ha gastado en Defensa. Solamente el año pasado y este año”, señaló. Según explicó, este tipo de adquisiciones se realiza aproximadamente cada 10 o 15 años y las actuales responden, además, a compromisos internacionales que el Perú asumió durante los dos gobiernos anteriores.

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Por ello, consideró que no se trata de un gasto que vaya a repetirse anualmente. “No es un gasto recurrente. En los siguientes años, obviamente, los recursos van a ir a mejoras salariales, infraestructura y demás”, afirmó.

La defensa de estas compras se produce mientras otras áreas del Estado también reclaman mayores recursos y el propio MEF reconoce que existe un límite para ampliar el gasto.

La presión tributaria limita al Estado para atender todas las demandas

Cuba explicó que una de las principales restricciones está en el nivel de recaudación. “Entonces, con un 15% de presión tributaria, no hay manera de cumplir todas esas demandas”, sostuvo.

Según el ministro, el objetivo es que esa recaudación aumente en los próximos años y permita atender progresivamente las necesidades de los distintos sectores.

Entre ellos, destacó a educación y salud, que calificó como “la parte más importante del presupuesto público” por su carácter redistributivo. Según explicó, ambos servicios son utilizados principalmente por los cuatro quintiles de menores ingresos.

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En educación, señaló que el gasto está concentrado principalmente en remuneraciones y materiales educativos. En salud ocurre algo similar, con un peso importante de los salarios y los materiales médicos. La estructura cambia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), donde la inversión tiene mayor participación debido a su función vinculada con la infraestructura.

Cuba pidió, por ello, no evaluar el presupuesto únicamente por su monto total. “No hay que generalizar viendo el globo. Hay que entrar a cada función y ver dónde hay más espacio para aumentar”, indicó.

Ante un shock, el MEF plantea reducir la evasión y recurrir a deuda

El margen fiscal también sería puesto a prueba ante un eventual shock externo o climático. Cuba mencionó dos escenarios: que se produzca “un Fenómeno del Niño más fuerte” o que “caiga el precio del oro”.

Frente a una situación de este tipo, sostuvo que el primer espacio para responder sería reducir la evasión tributaria. “El primer espacio que tenemos es bajar sensiblemente la evasión tributaria”, explicó, antes de recurrir inicialmente a un ajuste fiscal.

El ministro agregó que el Perú también tiene acceso a los mercados de crédito. Si el impacto fuera considerable, el Estado podría utilizar una política fiscal contracíclica, es decir, aumentar o sostener el gasto para amortiguar los efectos de una caída económica.

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Incluso contempló la posibilidad de recurrir al endeudamiento de corto plazo. “Podríamos aumentar, si fuese necesario, el endeudamiento de corto plazo”, señaló.

Así, la discusión planteada por Cuba combina dos realidades del presupuesto: por un lado, una recaudación que, según el propio ministro, resulta insuficiente para cubrir todas las demandas; por otro, gastos que el Gobierno considera “necesarios” y que deben ejecutarse aun dentro de ese escenario de recursos limitados.

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