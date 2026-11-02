Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Notas de Prensa

Municipalidad Provincial de Huancayo entrega llaves de la ciudad a visitantes de banca internacional

Caja Huancayo cerró visita de delegación de la WSBI.

Durante la jornada, se entregaron llaves de la ciudad a los representantes del WSBI. Foto: difusión.
Durante la jornada, se entregaron llaves de la ciudad a los representantes del WSBI. Foto: difusión.
Por
google iconLa República en Google

Caja Huancayo culminó el viernes 30 de octubre la visita institucional de la delegación del Instituto Mundial de Cajas de Ahorro y Bancos Minoristas (WSBI) al Perú, con una jornada en Huancayo que combinó actividades protocolares, reconocimiento institucional y acercamiento a las familias afectadas por el sismo ocurrido en la región Junín.

La agenda contempló una Sesión Solemne en la Municipalidad Provincial de Huancayo, donde se reconoció como Huéspedes ilustres y se entregaron las llaves de la ciudad a los representantes de la delegación internacional: Giuseppe Ghisolfi, vicepresidente del WSBI y de la Asociación de Cajas de Ahorro Italianas; y Sultán Abdulaziz AlHamidi, director ejecutivo del Social Development Bank de Arabia Saudita. Asimismo, en este acto protocolar se presentó formalmente el trabajo de carácter social que viene impulsando la Fundación Caja Huancayo.

Uno de los momentos centrales fue la visita a la zona donde fueron afectadas cientos de familias por el sismo del 18 de julio de 2026, y en que los visitantes constataron la ayuda entregada por Caja Huancayo, que como se sabe se movilizó más de S/ 2 millones en asistencia directa, mediante la entrega de alimentos, víveres, frazadas, carpas y colchas; además, contribuyó a la implementación de ollas comunes y brindó acompañamiento psicológico en coordinación con el Colegio de Psicólogos. La entidad financiera dispuso en ese entonces, las facilidades financieras para sus clientes afectados, mediante la reprogramación de deudas y a la reducción de tasas de interés.

caja-huancayo

La entidad financiera firmó un convenio de S/ 24 millones para apoyar la recuperación de zonas afectadas. Foto: difusión.

Modelo de respuesta humanitaria que impulsa a nuevas alianzas e intervenciones

Asimismo, los funcionarios de la entidad financiera dieron a conocer que, como parte de la ayuda a los damnificados orientada a la recuperación de las zonas afectadas, Caja Huancayo suscribió un convenio con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento bajo la modalidad de Obras por Impuestos, por S/ 24 046 000, destinado a estudios técnicos, módulos temporales de vivienda y capacitación para familias vulnerables de la provincia de Chupaca y otras localidades de Junín.

La delegación de la WSBI visitó las zonas afectas por el sismo y se reunió con autoridades locales y conoció de primera mano, el funcionamiento de una olla común y un módulo de vivienda temporal. La jornada concluyó con una cena institucional, cerrando cuatro días de actividades que acercaron a los representantes de la banca internacional a la realidad social, cultural y productiva del país.

Con esta histórica jornada de cierre, Caja Huancayo y su Fundación no solo reafirmaron su compromiso con el desarrollo sostenible y el bienestar social, sino que sentaron un hito para seguir promoviendo e incentivando nuevas acciones de responsabilidad social y respuesta ante emergencias, demostrando que el rol de una banca con propósito trasciende el ámbito financiero para transformar vidas en los momentos que más se necesita.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 2 de noviembre de 2026

Por Carlin | 2 de Noviembre 2026

Carlincatura del domingo 1 de noviembre de 2026

Por Carlin | 1 de Noviembre 2026

Carlincatura del sábado 31 de octubre de 2026

Por Carlin | 31 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Es falso que sacerdote celebrara misa con casco y bajo crucifijo encadenado “por precaución” tras accidente en Ecuador

Tabla de posiciones Torneo Clausura y Acumulado de la Liga 1 2026: resultados de los partidos de la fecha 15

¡Goleada celeste! Sporting Cristal superó por 5-0 a FC Cajamarca y se mantiene como líder del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Notas de Prensa

Quavii entrega proyectos para mejorar el tránsito vial y atención al ciudadano en Talara con una inversión de más de S/ 5 millones

Movistar registró un crecimiento acumulado de 19% en EBITDA al cierre del 3T26

Teletón reconoce a los corazones que hicieron posible superar su meta y recaudar más de S/ 10 millones

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Villa El Salvador: Detonan explosivo en la casa del electo alcalde Marcelino Huamán

Keiko Fujimori: tiran huevo al vehículo presidencial tras su vista a penal en Trujillo

Senador Figallo critica que el oficialismo agende la votación de Presupuesto 2027 en semana de representación