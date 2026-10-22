Incautan fusiles de guerra, municiones y explosivos a la red criminal Los Lobos II

La organización criminal Los Lobos II estaría dedicada a la minería ilegal, la tenencia ilegal de armas y explosivos de uso de guerra, así como a delitos conexos como extorsión, sicariato y secuestro. Además, este grupo mantendría vínculos con la red transnacional Los Choneros, de Ecuador, y con Los Pulpos, de La Libertad, entre otras agrupaciones delictivas.

Este miércoles, el Comando Unificado contra el crimen organizado y miembros de la Dirección de Medio Ambiente de la PNP incautaron armamento, municiones y material explosivo a Los Lobos II, dedicados a actividades de minería ilegal en la zona fronteriza con Ecuador.

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La intervención se realizó en el sector El Tambo, distrito de Cenepa, provincia de Condorcanqui, región Amazonas, como resultado de las investigaciones que desarrolla esta unidad especializada para desarticular las actividades ilícitas de dicha organización.

Los efectivos policiales hallaron e incautaron cuatro fusiles de guerra AR-15, 400 municiones calibre 223 para estas armas y dos pistolas de 9 milímetros, de las marcas Pietro Beretta y Bersa, junto con otras 200 municiones del mismo calibre.

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Asimismo, se decomisó una escopeta perdigonera con 66 cartuchos, tres chalecos antibalas, cuatro granadas lacrimógenas, una granada de estruendo y tres puñales tácticos. Este material quedó sujeto a las diligencias para determinar su procedencia y vinculación con las actividades criminales investigadas.

La incautación se enmarca en las investigaciones posteriores al megaoperativo ejecutado el 6 de octubre por la Dirección de Medio Ambiente de la PNP, que permitió detener a nueve presuntos integrantes de esta organización, entre ellos civiles y miembros del Ejército y de la Policía Nacional en actividad.

Las intervenciones se realizaron de manera simultánea en Amazonas, Piura, Lambayeque, La Libertad y Lima.

Entre los detenidos se encuentran dos comuneros awajún y un militar, según informó el fiscal superior Frank Almanza, coordinador nacional de las fiscalías especializadas en materia ambiental.

La documentación incautada es analizada por la Fiscalía para identificar a posibles cabecillas y financistas de la organización.

La Fiscalía también investiga cómo hipótesis el posible traslado de oro extraído ilegalmente en Perú hacia Ecuador, donde presuntamente podría ser incorporado a operaciones de lavado de activos.