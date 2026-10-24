Renovación Popular presenta proyecto de ley para que la DINI investigue amenazas nacionales bajo control judicial

La bancada de Renovación Popular, a iniciativa del diputado Frank Krklec, presentó un proyecto de ley para modificar el Decreto Legislativo 1141. La iniciativa busca facultar a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) a realizar operaciones y recolectar información con el fin de proteger la seguridad nacional.

Control judicial

El proyecto también establece que cualquier procedimiento especial que restrinja derechos fundamentales "requiere autorización judicial previa". En situaciones de peligro grave e inminente, la solicitud se tramitará con carácter "urgente y preferente" ante el juez superior ad hoc, señalando que "ninguna autoridad administrativa puede sustituir la autorización judicial exigida".

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Prohibiciones y canal de denuncia para los agentes

El texto incorpora el artículo 35-A para prohibir el uso de estas capacidades para obtener información de personas exclusivamente por sus "opiniones políticas, su actividad periodística, sus creencias religiosas, su afiliación sindical o su participación lícita en organizaciones políticas, sociales o civiles", o para "favorecer o perjudicar a organizaciones políticas, candidatos, autoridades o grupos de interés".

En esa línea, la propuesta aclara que una orden irregular "no genera deber de obediencia" y que reportarla no representa una infracción. La norma precisa que "la identidad del denunciante es reservada" y que "queda prohibida toda represalia derivada de una comunicación efectuada de buena fe".

Del mismo modo, las labores operativas solo podrán ser ejecutadas por personal que cuente con "formación especializada y certificación de la Escuela Nacional de Inteligencia".

La propuesta también cuenta con el respaldo de los parlamentarios Roxana Rocha, Jorge Zeballos Aponte, Paola Martínez Paitan, Aldo Bravo Quispe, Leo De Paz Lancho, Christian Aranda Vásquez, Javier Cipriani Thorne, Gustavo Segura Figueroa y José Baella Malca.

Facultades aprobadas al Ejecutivo también incluyen a la DINI

Esta iniciativa parlamentaria va en la misma línea del marco aprobado recientemente por el Senado dentro del paquete de delegación de facultades al Ejecutivo. Ese dictamen también contempla la modificación del Decreto Legislativo 1141 con el fin de optimizar la coordinación y el intercambio de información en el Sistema de Inteligencia, elevar los filtros de integridad del personal y reforzar la supervisión parlamentaria a través de la Comisión de Inteligencia de la Cámara Alta.