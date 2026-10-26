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Política

José Gavidia justifica su apoyo al oficialismo: "Tenemos que confiar en nuestro Gobierno"

El senador explicó que sus diferencias con Buen Gobierno pasan por la desconfianza hacia Fuerza Popular y defendió darle una oportunidad a la gestión de Keiko Fujimori. También cuestionó que se juzgue al partido por sus antecedentes sin considerar el escenario actual.

Gavidia defendió darle una oportunidad al Gobierno de Keiko Fujimori y cuestionó la desconfianza hacia Fuerza Popular. Foto: Congreso
Gavidia defendió darle una oportunidad al Gobierno de Keiko Fujimori y cuestionó la desconfianza hacia Fuerza Popular. Foto: Congreso
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El senador José Gavidia defendió su postura a favor del Gobierno de Keiko Fujimori y cuestionó la desconfianza hacia Fuerza Popular. En declaraciones para La República, sostuvo que se debe dar una oportunidad a la actual gestión y evaluar sus decisiones sin prejuicios por el pasado del partido.

"En algún momento tenemos que confiar en nuestro gobierno", afirmó Gavidia, quien consideró que el fujimorismo enfrenta un escenario distinto al de las últimas dos décadas. A su juicio, mantener los mismos cuestionamientos puede dificultar el avance del país.

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El legislador aclaró que confiar en el Ejecutivo no significa dejar de fiscalizarlo. "Tenemos que estar vigilantes y pendientes", precisó, aunque advirtió que intentar controlar al Gobierno desde una posición política puede generar más divisiones.

Consultado sobre qué le permite confiar en el fujimorismo, Gavidia destacó la perseverancia de Keiko Fujimori para llegar a la Presidencia. "Creo que de todas maneras necesitaba de que le demos la oportunidad", manifestó al referirse a las veces que la lideresa de Fuerza Popular postuló al cargo.

El senador también mencionó sus discrepancias sobre la Mesa del Senado y marcó distancia de quienes rechazan al fujimorismo por razones ideológicas. "No soy antifujimorista, nunca soy anti nada", declaró.

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