Gobierno rectifica y comprará equipo contra incendios forestales para 10 helicópteros de la FAP

Leyenda para la foto que vas a poner: El Ministerio de Defensa señaló que la compra del sistema de helibaldes para los helicópteros de la FAP se hará de forma directa y rápida. Foto: Difusión

Leyenda para la foto que vas a poner: El Ministerio de Defensa señaló que la compra del sistema de helibaldes para los helicópteros de la FAP se hará de forma directa y rápida. Foto: Difusión

El Ministerio de Defensa y el Ministerio de Economía y Finanzas emprendieron acciones para revertir el recorte del presupuesto que había sido asignado a la Fuerza Aérea del Perú (FAP) para dotar a una flota de 10 helicópteros con un sistema de helibalde contra incendios forestales.

La decisión del Ejecutivo se anunció luego de que una investigación de La República evidenció que el 6 de agosto, el gobierno reasignó fondos para financiar acciones relacionadas con el Fenómeno El Niño, medida que dejó a la FAP sin un fondo de US$1.676.379 para la compra de 10 helibaldes.

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Los helicópteros corresponden al Grupo Aéreo N°3, con cuartel en la Base Aérea Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias, a un lado del aeropuerto Jorge Chávez, en el Callao.

El 6 de julio, la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA), a la que la FAP encargó la adquisición de los helibaldes tipo Bambi Bucket, otorgó la buena pro a la empresa fabricante de este equipo, SEI Industries, que ofertó US$1.560.491.

Sin embargo, una de las compañías que no obtuvo la calificación, JA2 Company, una distribuidora de equipos contra incendios con oficinas en Florida (Estados Unidos), impugnó el resultado alegando una supuesta deficiencia.

ENTRAMPAMIENTO BUROCRÁTICO

Pese a las aclaraciones de la FAP, y a la urgencia de la compra de los helibaldes para ampliar la capacidad de la FAP para combatir los incendios forestales, la ACFFAA anuló la conformidad del contrato a favor de la empresa SEI Industries y dispuso el reinicio del proceso y una nueva convocatoria de ofertas.

Mientras se reiniciaban los trámites, el Ejecutivo emitió el Decreto Supremo N°155-2026-EF que reconfiguró el presupuesto dirigido a las acciones frente al Fenómeno El Niño, transfiriendo para otros fines el fondo asignado a la adquisición de los helibaldes que requiere la FAP.

El recorte del presupuesto para la compra del sistema contra incendios forestales Bambi Bucket afecta la capacidad de la FAP para sofocar el fuego porque solo cuenta con seis helicópteros con dicho equipamiento, ante el crecimiento exponencial en el país del devastador fuego alentado por condiciones climáticas derivadas del Fenómeno El Niño.

Ante las consultas de La República sobre cómo solucionar el problema detectado, el Ministerio de Defensa anunció que se le restablecerá a la FAP el presupuesto para que prosiga con el proceso de contratación del sistema de helibaldes para sofocar los incendios forestales y que será de forma directa para acortar los tiempos debido a las características de la emergencia que se requiere atender.

URGENTE DESTRABE

“Con el propósito de agilizar este proceso (de compra), se prevé realizar un nuevo procedimiento mediante la modalidad de contratación directa por situación de emergencia, mecanismo orientado a reducir los plazos administrativos y facilitar la incorporación oportuna de estos equipos”, informó el Ministerio de Defensa.

“El sector Defensa se encuentra coordinando y gestionando con el Ministerio de Economía y Finanzas la asignación, en el breve plazo, de los recursos presupuestales necesarios que financien la compra de 10 helibaldes para el Grupo Aéreo N° 3”, reportó el despacho.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que existen 11 focos de incendios forestales en el país en este momento.

El Ministerio de Defensa adelantó que el Ejército por su parte contratará otros 15 sistemas de helibalde, 11 en lo que queda de 2026 y otros cuatro para 2027.

El 13 de abril de 2026, el Servicio de Material de Guerra del Ejército firmó contrato con la empresa JA2 Company para la compra de nueve equipos helibalde por US$1.425.000, los que llegarían en noviembre próximo. El proceso lo hizo la ACFFAA.

Justamente, la firma proveedora JA2 Company fue la que impugnó la adjudicación del contrato de 10 equipos Bambi Bucket que hizo la ACFFAA a la empresa SEI Industries, motivando la anulación del proceso.