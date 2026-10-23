La FAP requiere US$240 millones para comprar 12 helicópteros de búsqueda y rescate

Ante la emergencia por el Fenómeno de El Niño, la fábrica italiana Leonardo propone la entrega inmediata de 3 helicópteros nuevos AW139 t de otros 2 recién reparados por la misma empresa. Foto: difusión

Ante la emergencia por el Fenómeno de El Niño, la fábrica italiana Leonardo propone la entrega inmediata de 3 helicópteros nuevos AW139 t de otros 2 recién reparados por la misma empresa. Foto: difusión

La Fuerza Aérea del Perú (FAP), por intermedio del Ministerio de Defensa, ha solicitado el financiamiento del programa Recuperación de la Capacidad Operativa para el Soporte de las Operaciones de Búsqueda, Asistencia y Salvamento, con la finalidad de reforzar la reacción inmediata del Grupo Aéreo N°8 frente a emergencias como las que se prevén causará el Fenómeno El Niño.

En la formulación del proyecto el instituto castrense señala que el requerimiento busca la sustitución de las aeronaves que han cumplido cuatro décadas de operaciones, y que en el contexto de las actuales anomalías climatológicas, es indispensable iniciar la ejecución del programa con la adquisición de seis helicópteros tipo SAR para misiones de búsqueda y rescate en 2026, y otros seis en 2027.

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La FAP estima en US$240 millones el monto necesario para la compra de los 12 helicópteros, proyecto que incluso cuenta con el Código Único de Inversión (CUI) n.º 2234933.

En 2021, el Comité de Estudio Definitivo de la FAP evaluó tres modelos de helicópteros: el Leonardo AW139, el Airbus H145M y el Bell 412EPX.

Decisión política

La FAP conoce muy bien el material italiano.

En mayo de este año, el instituto castrense anunció la compra de una quinta aeronave C-27J Spartan Next Generation (NG), como parte de su programa de modernización de sus aviones de transporte. Esta unidad fabricada por Leonardo es incluso de la más reciente tecnología, porque los anteriores C-27J Spartan son modelos estándar comprados entre 2013 y 2014, indicaron fuentes militares.

Como publicó en su momento La República, durante el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, se decidió la contratación de los helicópteros para operaciones SAR, pero luego varió de opinión y prefirió el overhaul (mantenimiento mayor) de helicópteros rusos Mi de la FAP y del Ejército. La invasión rusa de Ucrania causó dificultades para el cumplimiento del objetivo, debido a las restricciones que sufrieron los contratistas de la Federación Rusa.

Urgente ejecución

La amenaza de un episodio del Fenómeno El Niño de dimensiones catastróficas pone sobre el tapete la oportunidad del financiamiento del programa de la FAP, que por falta de decisión política lleva más de cinco años sin ejecutarse, limitando el alcance de las operaciones de búsqueda y rescate.

Los mandatos presidenciales de José Jerí y José María Balcázar tuvieron la oportunidad de iniciar el proceso de renovación de los helicópteros tipo SAR, pero no lo hicieron por distintas razones. Es más, el programa de la FAP ni siquiera fue tomado en cuenta, no obstante que su ejecución es crucial en el contexto del Fenómeno El Niño.

El gobierno de la presidenta Keiko Fujimori está en condiciones de recurrir a los más de US$2.000 millones del fondo contingente que administra el Ministerio de Economía y Finanzas, con los que se financian las acciones de prevención, mitigación y respuesta inmediata ante los desastres.

Otra fórmula es el endeudamiento interno mediante la emisión de bonos soberanos, como se hizo para la compra de una flota de 24 cazas F-16 Block 70.

Ni en la ampliación del presupuesto 2026, ni en la propuesta para el ejercicio fiscal 2027, se ha considerado el financiamiento del programa de la FAP para contratar los helicópteros SAR, presuntamente para privilegiar la reparación de la flota de los Mi de fabricación rusa, indicaron las fuentes.

Recientemente, la fábrica italiana Leonardo ha propuesto a la FAP la entrega inmediata de tres helicópteros AW139 nuevos y de otros dos usados pero repotenciados por la misma compañía, para que se sumen a las acciones que despliega el instituto armado para atender las emergencias originadas por el fenómeno climatológico, informaron fuentes militares.

El helicóptero AW139 de Leonardo está diseñado para soportar operaciones a gran altitud, adecuado para la diversidad geográfica andina, con capacidad para 15 pasajeros y una carga de 2.715 kilogramos -que varía en función del acondicionamiento-, lo que lo diferencia de otros competidores.