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Política

Quitaron dinero a la FAP para equipar helicópteros contra incendios forestales

Controversia. Una queja sin fundamento de una empresa que perdió la licitación anuló la firma del contrato. Cuando se reinició el proceso, el presupuesto había sido reasignado para otro gasto.

En acción. Un helicóptero de la FAP provisto de un “Bambi Bucket” en plena operación. Foto: La República
En acción. Un helicóptero de la FAP provisto de un “Bambi Bucket” en plena operación. Foto: La República
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La Fuerza Aérea del Perú proyectó para este año la adquisición de equipamiento para la extinción de incendios forestales, ya que cuenta con solo seis helicópteros acondicionados. El plan era dotar de los sistemas Bambi Bucket a siete helicópteros rusos Mi-17 y Mi-171-Sh y a tres norteamericanos Bell 212/412, adscritos al Grupo Aéreo N°3, ubicado en la Base Aérea Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias, en el Callao.

La institución castrense previno que Fenómeno El Niño aumentaría el calor y la sequía, especialmente en el sur del país, condiciones que contribuyen a la propagación de los focos de fuego. En efecto, surgieron varios episodios en todo el país. Pero la compra nunca se hizo. La FAP no puede ampliar su capacidad de acción contra los incendios forestales.

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De acuerdo con fuentes con conocimiento del caso, el Grupo Aéreo N°3 tiene seis kits contraincendios Bambi Bucket: dos de 3.430 litros para los helicópteros rusos y tres kits de 1.210 litros para los estadounidenses Bell 212.

Ante la insuficiente cantidad de kits contraincendios y la cercanía de un fenómeno climático con características catastróficas, la FAP encargó a la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA) convocar a licitación internacional dirigida a la contratación de 10 sistemas Bambi Bucket para el mismo número de helicópteros.

Con fecha de convocatoria el 14 de mayo de este año, la ACFFAA fijó el valor referencial en US$1.676.379. Se presentaron tres empresas: SEI Industries, AG-AIR Systems y JA2 Company. El 6 de julio, la ACFFAA otorgó y consintió la buena pro a SEI Industries, que ofertó US$1.560.491. Esto es, US$115.888 menos que el valor preferencial.

La ventaja de la firma canadiense SEI Industries radica en que es el diseñador y fabricante del Bambi Bucket, el sistema de helibalde flexible y plegable para combatir los incendios forestales, mientras que sus competidoras son distribuidoras.

Sin embargo, 72 horas después de la buena pro, sorpresivamente, el 9 de julio, cuando todo estaba listo para la firma del contrato, la ACFFAA declaró la nulidad del proceso y dispuso el reinicio del mismo a la etapa de convocatoria.

Reportes. En el proceso de contratación participaron tres empresas, ganando el contrato el fabricante de los “Bambi Bucket”, la canadiense SEI Industries por su mejor oferta económica. Foto: OECE

Reportes. En el proceso de contratación participaron tres empresas, ganando el contrato el fabricante de los “Bambi Bucket”, la canadiense SEI Industries por su mejor oferta económica. Foto: OECE

Jugando con fuego

Sucedió que la empresa JA2 Company se quejó por la presunta existencia de una ambigüedad en el requerimiento técnico, lo que trabó la suscripción del contrato.

Sin embargo, el Comité de Selección de la ACFFAA determinó que la imputación carecía de sustento, por lo tanto, el reclamo era infundado.

En todo caso, el Grupo Aéreo N°3 reformuló el requerimiento técnico y lo entregó a la ACFFAA por intermedio del Servicio de Abastecimiento Técnico (SEBAT), a mitad de julio de este año. De esta forma se buscó reactivar el proceso de contratación.

Sin embargo, el 16 de julio, el gobierno de José María Balcázar hizo modificaciones presupuestales para el financiamiento de intervenciones relacionadas con el Fenómeno El Niño (Ley N°32732).

y el 6 de agosto, durante el actual mandato de la presidenta Keiko Fujimori, se reencauzaron los recursos asignados, entre los que se encontraban los fondos para la compra de los Bambi Bucket (Decreto Supremo N°155-2026-EF, que autoriza la transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026 a favor de la Reserva de Contingencia).

Según las fuentes consultadas por La República, estas normas terminaron por dejar sin dinero a la FAP para la adquisición de los 10 Bambi Bucket.

La insuficiencia de los sistemas para apagar incendios forestales se registra coincidentemente en un periodo en el que se han presentado numerosos focos de fuego en el territorio nacional.

Conforme a información proporcionada por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) a La República, en lo que va de 2026 a la fecha se han reportado 437 incendios forestales con daños.

Y al lunes 19 de octubre, se contabilizaron 11 incendios activos y 13 controlados.

El impacto es terrible. Se han perdido 1.178 hectáreas de cultivos y 11.779 hectáreas de pastos, de acuerdo al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

Los efectos de la burocracia gubernamental

  • El 15 de julio, la empresa SEI Industries presentó un reclamo ante la ACFFAA, que no obtuvo respuesta, por lo que el 16 de agosto recurrió al Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE).
  • El 19 de agosto, el OECE declaró infundada la queja de SEI Industries, que intentó que se respetara la buena pro del contrato a su favor.
  • En el interín burocrático, el MEF despojó a la FAP de los fondos que se le habían asignado para la compra de los Bambi Bucket contra incendios forestales para 10 helicópteros.

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