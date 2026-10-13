Carlos Mesía acelera votación de facultades en Consitución y deja de lado debate sobre desnaturalización de dictámenes

El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Carlos Mesía, decidió acelerar el trámite para aprobar este jueves el dictamen que delega facultades al Ejecutivo, a pesar de las exigencias de algunos parlamentarios para definir los límites que tiene la Cámara Alta para intervenir en el dictamen aprobado por los diputados.

La discusión se centró en qué significa la "desnaturalización" del texto aprobado: desde la oposición exigieron fijar qué tanto se puede modificar las facultades de Diputados sin alterar su idea original. Sin embargo, Mesía prefirió llevar la discusión directamente al pleno.

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Al ser abordado por la prensa, Mesía señaló que la comisión aprobará el texto para debatirlo a inicios de la próxima semana. “El lunes se debate en el pleno lo que el día jueves aprobará la comisión, el dictamen, con los cambios que hagan los señores miembros de la comisión”.

Además, durante la sesión, el presidente de la Comisión de Constitución argumentó que una interpretación en abstracto, al no haber un dictamen, exige analizar la Constitución y no solo el Reglamento del Senado, tarea que consideró imposible frente al pedido de urgencia del Ejecutivo.

“En la praxis, cuando aparezca el dictamen de la comisión y el momento que tengamos que debatir en el pleno del Senado, ahí ustedes van a decir si se desnaturalizó o no, porque la interpretación es un ejercicio pragmático, no en abstracto. Necesitamos el dictamen para saberlo y en dos horas es imposible llegar a una conclusión”, sostuvo durante su intervención.

Por otro lado, las senadoras de Del Buen Gobierno, Patricia Iturregui y Susana Matute, sostuvieron que el Senado no puede actuar sin reglas claras frente a la Cámara Baja.

Iturregui aclaró que el objetivo no es convertir al Senado en una "mesa de partes", sino fijar reglas claras para evitar que la mayoría imponga modificaciones inconstitucionales.

“La discusión no es si la Constitución está por encima del Reglamento, sino delimitar los alcances de una atribución que la Constitución le otorga al Senado. Nadie ha sostenido que el Senado es una mesa de partes. Si el Senado introdujera [cambios] al margen de lo que ha aprobado la Cámara de Diputados, sería unicameral”.

Asimismo, Iturregui citó al constitucionalista Domingo García Belaunde para advertir sobre los vacíos del sistema bicameral y para insistir en que la comisión debe emitir un pronunciamiento sobre artículos específicos del reglamento del Senado.

“Si no se define hasta dónde llega la capacidad de modificar del Senado, entonces en los hechos los votos son los que definen la discusión y eso no es constitucionalmente aceptable. Estamos pidiendo que interprete dos artículos de su Reglamento: el 25 A y el 142 A”.

Por su parte, la senadora Susana Matute ratificó su preocupación por la falta de un marco legal claro para alterar el texto de origen y cuestionó la falta de un criterio definido en la comisión.

“Nuestra posición es que revisaremos el dictamen en función de las propuestas que han venido desde Diputados, porque nos sigue preocupando un par de preguntas con relación a cómo resolver el tema de añadir, modificar o incrementar cosas que puedan desnaturalizar la propuesta que viene desde Diputados si legalmente ni la Constitución ni nuestro Reglamento nos permite tomar decisión sobre eso”.

Ruth Luque advierte sobre un "Consejo Selectivo" e incremento en materias de la delegación

Ruth Luque advierte "Consejo Selectivo" e incremento de puntos A los cuestionamientos se sumó la senadora Ruth Luque, quien en declaraciones a la prensa tildó de "absolutamente irregular" la negativa a resolver la opinión consultiva a tiempo. Luque advirtió que omitir esta definición busca justificar la ampliación de la norma de 20 a 25 puntos en materias sensibles: «Van a agregar varios puntos, como ya lo dije anteriormente: tiene que ver este tema con la DINI, el tema del Grupo Stil y entiendo que algunos temas vinculados a aspectos económicos. Por eso se ha invitado incluso a Mypes que no sabemos quiénes son, me imagino que para justificar la incorporación de estos temas nuevos”, indicó para la prensa.

Además, la parlamentaria denunció un sesgo en las citaciones a la comisión, tras la ausencia de juristas que también pudieron haber sido invitados a la sesión.

“Yo he llamado a varios integrantes del Consejo Consultivo y varios no han sido invitados: no han invitado al señor Landa, no han invitado al abogado Juan Carlos Ruiz, no han invitado a la doctora Julisa Mantilla. Solo han invitado a algunos. Si ese es el espíritu del señor Mesía, de solo recoger las opiniones de un grupo, hay que cambiarle el nombre: que se llame Comisión Selectiva”, sostuvo.

Del mismo modo, Luque reiteró estos cuestionamientos a través de sus redes sociales e instó al Senado a no usar la seguridad ciudadana como excusa para aprobar una norma sin límites.

“¿Por qué se invitó solo a algunos integrantes del Consejo Consultivo para abordar una cuestión constitucional tan delicada? Mi evaluación es que no se busca un debate plural sino construir respaldo para una decisión que ya han tomado. La seguridad ciudadana no puede utilizarse para justificar una delegación sin límites. El Senado tiene la obligación de respetar la Constitución, las competencias de Diputados y su propio Reglamento”.