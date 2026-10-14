Gobierno oficializa a Álvaro Vargas Llosa como embajador del Perú en Estados Unidos

El Gobierno de Keiko Fujimori oficializó el nombramiento de Álvaro Vargas Llosa como nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en Estados Unidos.

La designación quedó establecida mediante la Resolución Suprema N.° 173-2026-RE, publicada en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano. El documento cuenta con las firmas de la presidenta de la República y del canciller Carlos Espá, además del voto aprobatorio del Consejo de Ministros.

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La resolución también dispone que se otorguen al nuevo representante diplomático las credenciales y facultades necesarias para ejercer sus funciones. Sin embargo, la fecha en que deberá asumir oficialmente el cargo en Washington D. C. será determinada posteriormente a través de una resolución ministerial.

La designación se produce luego de que Fujimori anunciara, en septiembre pasado, que el escritor había aceptado la propuesta de su administración. En aquella oportunidad, la mandataria destacó su experiencia y expresó su expectativa de que contribuya a fortalecer los vínculos bilaterales entre Lima y Washington.

"Se le ha hecho la consulta y él ha aceptado esta invitación. Yo considero que Álvaro Vargas Llosa va a ser un gran embajador del Perú en los Estados Unidos", expresó.

Por su parte, Álvaro Vargas Llosa agradeció la confianza depositada en él y manifestó su disposición a poner sus conocimientos y experiencia al servicio del país, con el objetivo de defender los intereses del Perú y contribuir a una nueva etapa en las relaciones entre ambas naciones.

"Pondré al servicio de la misión encomendada mi experiencia y conocimientos, y mi mayor esfuerzo, para velar por los intereses permanentes del Perú y contribuir a esta nueva fase de la relación bicentenaria entre nuestro país y la patria de Washington, Adams y Jefferson", agradeció Vargas Llosa.