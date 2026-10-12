Avanza País de Francis Allison pide al JNE segunda vuelta en Lima si nadie llega al 30% de votos

Avanza País pidió al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que Lima Metropolitana tenga segunda vuelta si ninguna lista alcanza el 30% de los votos válidos. Con el 92.92945% de actas contabilizadas por la ONPE, Renovación Popular lidera con 27.715% y Avanza País le sigue con 26.836%. La diferencia es de 45,923 votos, equivalente a 0.879 puntos porcentuales. El partido sostiene que es altamente improbable que alguna lista llegue al 30%.

El partido argumenta que Lima no integra ninguna región y que su alcalde ejerce las funciones de un gobernador regional. Por eso plantea aplicar el artículo 5 de la Ley de Elecciones Regionales, que exige al menos 30% para ganar en primera elección. Actualmente, a un alcalde provincial le basta la mayoría simple.

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Documento enviado por Avanza País al JNE.

Avanza País también pide que el Jurado Electoral Especial se abstenga de proclamar al alcalde y de entregar credenciales hasta que el Pleno decida. La organización política sostiene que, una vez proclamada la autoridad, las controversias quedan limitadas a supuestos específicos e incluso propuso el 29 de noviembre como fecha de la segunda elección, que era la vigente al presentar el documento. Sin embargo, el 10 de octubre el JNE la reprogramó para el 6 de diciembre.

El partido también cuestiona que el exalcalde Rafael López Aliaga de Renovación Popular pueda postular y tener las posibilidades de ocupar nuevamente la alcaldía de Lima como teniente alcalde, ya que el candidato de su lista renunció.

Allison dice que su partido presentó el pedido sin consultarle

Francis Allison afirmó en una entrevista con Exitosa que Avanza País presentó la solicitud de segunda vuelta en Lima sin consultárselo antes. Aun así, calificó el requerimiento de "absolutamente válido" y pidió a las autoridades electorales que se pronuncien sobre su viabilidad. "En el Perú, la municipalidad provincial no tiene segunda vuelta, el gobierno regional sí. Pero ¿qué cosa es la Municipalidad Provincial de Lima? ¿Es solamente una municipalidad? No", afirmó.

El candidato sostuvo que Lima no es una provincia ordinaria por sus competencias y por ser la más poblada del país, y recordó que las municipalidades provinciales no tienen segunda vuelta, pero los gobiernos regionales sí. Dijo que el resultado aún no está definido porque quedan cerca de 500.000 votos en actas impugnadas, y aseguró que reconocerá el resultado final aunque no lo favorezca.