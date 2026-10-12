Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Política

Pareja de sicario que mató a “China Polo”: “¿Cuánto tiempo vas a esperar? ¡No hay plata!”

Conversaciones del sicario Luis Obispo Díaz con su pareja peruana Andrea Gonzáles Monserrate revelan que la mujer estaba enterada de que el venezolano viajó a Áncash para matar a una persona. Obispo incluso le dice que el crimen lo cometería el sábado 19 de septiembre, como efectivamente ocurrió en Caraz, en agravio de la periodista Susy Aponte Polo.

Mensajes de WhatsApp entre Obispo y su conviviente, Andrea Gonzáles, demuestran las constantes quejas de ella por el pago prometido de 15 mil soles. Foto: La República
Mensajes de WhatsApp entre Obispo y su conviviente, Andrea Gonzáles, demuestran las constantes quejas de ella por el pago prometido de 15 mil soles. Foto: La República
Por y
google iconLa República en Google

Los asesinos de la candidata y periodista Susy Aponte Polo planificaron ejecutar el homicidio el lunes 14 de septiembre en Nuevo Chimbote, provincia del Santa (Áncash). El taxista y sicario venezolano Luis Obispo Díaz salió de su casa ubicada en el distrito de Los Olivos diciéndole a su conviviente Andrea Gonzáles Monserrate que un sujeto apodado 'Pure' (viejo, en la jerga venezolana), lo había contratado para cometer un asesinato. Obispo le prometió que por el 'trabajo' recibiría 15 mil soles y que con ese dinero ella podía financiar el negocio que tenía en mente. 

Sin embargo, pasaron los días, y la plata no llegaba a la cuenta de Andrea Gonzáles Monserrate, de 29 años, nacida en Lima.

Video destacado

KEIKO MODO MALA | PELEA EN EL CONGRESO | RUTH LUQUE EN VIVO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Cuando se rescataron los mensajes de WhatsApp del teléfono de Luis Obispo Díaz, de 30 años, natural de Venezuela, la fiscalía y la policía encontraron las conversaciones entre Luis Obispo y Andrea Gonzáles, en las que la mujer reclamaba al sicario porque había transcurrido bastante tiempo y no había recibido ninguna transferencia.

El asesino le explica que el objetivo era difícil.

No se pudo cumplir en Nuevo Chimbote.

Tampoco en la ciudad de Huaraz.

Así que Obispo tuvo que seguir a 'China Polo' hasta Caraz, adonde llegó junto con los otros miembros de la organización criminal: el cabecilla Adrián Solís Ruíz, su mujer Alexandra Toro Montezuma y Ricardo Morocho, el miércoles 16 de septiembre.

Al día siguiente, jueves 17 de septiembre, Andrea Gonzáles Monserrate escribió a su conviviente Luis Obispo Díaz para reclamarle por qué no le había transferido el dinero. Gonzáles se sentía frustrada y engañada. Así que lo reprendió por el dinero, según la transcripción elaborada por la División de Investigación de Homicidios de Lima, a cargo del caso del crimen de “China Polo”.

Puedes ver

Chats de los asesinos de “China Polo”: “Si no la matas tú, la mato yo”

lr.pe

'¿Y cuánto tiempo vas a esperar?'

En un intento de apaciguar la ira de su mujer, Luis Obispo le indicó que era difícil asesinar a su víctima. Y que de todas maneras 'sí o sí', completaría la orden de 'Pure', el contratista, el sábado 19 de septiembre. Y así fue.

El diálogo se registró el jueves 17 de septiembre, 48 horas antes del homicidio.

Esta es la transcripción del diálogo entre el sicario Obispo y su pareja Andrea Gonzáles Monserrate:

—Andrea: ”¿No te van a depositar?”

—Obispo: “Sí, mi amor, sí me van a mandar. Pero la ‘vuelta’ (asesinato) aún no se ha dado todavía”.

—Andrea: “¿Y cuánto tiempo vas a esperar?”

—Obispo: “El sábado (19 de septiembre) puede ser”.

—Andrea: “¿En serio? Si no han mandado nada”.

—Obispo: “Sí, amor, tranquila, que sí van a mandar. Por eso, no te preocupes. El trabajo se hará el sábado (19 de septiembre) y ese mismo día nos vamos”.

—Andrea: (...)

—Obispo: “Si termino el ‘trabajo’, normal llevo plata y bastante. Sí, no nos darán huevadas”.

Puedes ver

Confesiones del sicario que mató a “China Polo”: “Me contrataron para darle vuelta”

lr.pe

'¿No vas a traer nada?'

El sicario Luis Obispo Díaz relató a su pareja que tuvo varios problemas para completar el encargo, por eso es que tardaba en regresar a su casa con el dinero prometido.

—Obispo: “Tengo que cumplir el trabajo, y si no se cumple, nos jodemos porque está 'arrecho' (complicado) esta misión”.

—Andrea: “Entonces, ¿no vas a traer nada? ¿Para eso fuiste? Primero me dices una cosa, y después…

—Obispo: “¡Coño, gorda! ¿Puedes entender los mensajes que mando? ¿O solo respondes por responder?

—Andrea: “Es que primero me dices que van a mandar mil soles. ¿Y ahora qué dices? Hasta ahora nada…”.

Al día siguiente, el viernes 18 de septiembre, a 24 horas del asesinato de la 'China Polo', Luis Obispo continuó conversando con su pareja Andrea Gonzáles, quien no dejaba de reclamar el dinero que su pareja ganaría por el asesinato. La División de Investigación de Homicidios de Lima entregó al fiscal de Caraz, Raúl Godo Sedán, la transcripción de los diálogos por su potencial relevancia penal.

Puedes ver

Testigo clave del crimen de "China Polo" muere en choque en Venezuela

lr.pe

'Nosotros no vinimos a pasear'

—Andrea: “¡No hay plata!”.

—Obispo: “Bueno, amor, estoy hablando con Ricardo Morocho y con el ‘Pure’ (el contratista de los sicarios). Si no se presta la chamba, tienen que reconocer algo (de dinero), porque nosotros no vinimos a pasear por aquí (Áncash) y regresar a Lima sin la plata”.

—Andrea: “Bueno”.

—Obispo: “Tienen que darnos algo, y como te digo, mami…”.

—Andrea: “¡No sé yo! Tú fuiste a traer plata, dijiste. ¡Y ahora vas a venir sin nada!”.

—Obispo: “Ojalá no se dé la vuelta (asesinato), porque está súper arrecho (complicado) (...) Pero si se da, llego a Lima súper ganado y pones tú el negocio que quieres montar. El mismo día que me paguen, caerá a tu cuenta, porque yo no tengo cuenta”.

Andrea: (...)

Obispo: “Por eso te digo todo con fe, mi amor, que después de esto cambiará (todo) a mejor. Te montas un negocio y trabajamos tranquilos”.

Se desconoce si por el asesinato de 'China Polo', 'Pure', el sujeto que contrató al sicario Luis Obispo Díaz, transfirió los 15 mil soles a la cuenta de Andrea Gonzáles Monserrate.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 12 de octubre de 2026

Por Carlin | 12 de Octubre 2026

Carlincatura del domingo 11 de octubre de 2026

Por Carlin | 11 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 10 de octubre de 2026

Por Carlin | 10 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pareja de sicario que mató a “China Polo”: “¿Cuánto tiempo vas a esperar? ¡No hay plata!”

Barcelona - Galatasaray: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 2 de la Champions League

López Chau retoma propuesta de fondo soberano de riqueza para financiar la industrialización del Perú

Política

Chats de los asesinos de “China Polo”: “Si no la matas tú, la mato yo”

Mirtha Vásquez acusa al Gobierno de Fujimori de autoritario: “Solo les queda recurrir a las recetas más cavernarias”

JNJ evalúa destituir a Concepción Carhuancho por aplicar control difuso en un caso de lesa humanidad

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Pareja de sicario que mató a “China Polo”: “¿Cuánto tiempo vas a esperar? ¡No hay plata!”

Chats de los asesinos de “China Polo”: “Si no la matas tú, la mato yo”

Mirtha Vásquez acusa al Gobierno de Fujimori de autoritario: “Solo les queda recurrir a las recetas más cavernarias”