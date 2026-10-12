Pareja de sicario que mató a “China Polo”: “¿Cuánto tiempo vas a esperar? ¡No hay plata!”

Mensajes de WhatsApp entre Obispo y su conviviente, Andrea Gonzáles, demuestran las constantes quejas de ella por el pago prometido de 15 mil soles. Foto: La República

Mensajes de WhatsApp entre Obispo y su conviviente, Andrea Gonzáles, demuestran las constantes quejas de ella por el pago prometido de 15 mil soles. Foto: La República

Los asesinos de la candidata y periodista Susy Aponte Polo planificaron ejecutar el homicidio el lunes 14 de septiembre en Nuevo Chimbote, provincia del Santa (Áncash). El taxista y sicario venezolano Luis Obispo Díaz salió de su casa ubicada en el distrito de Los Olivos diciéndole a su conviviente Andrea Gonzáles Monserrate que un sujeto apodado 'Pure' (viejo, en la jerga venezolana), lo había contratado para cometer un asesinato. Obispo le prometió que por el 'trabajo' recibiría 15 mil soles y que con ese dinero ella podía financiar el negocio que tenía en mente.

Sin embargo, pasaron los días, y la plata no llegaba a la cuenta de Andrea Gonzáles Monserrate, de 29 años, nacida en Lima.

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Cuando se rescataron los mensajes de WhatsApp del teléfono de Luis Obispo Díaz, de 30 años, natural de Venezuela, la fiscalía y la policía encontraron las conversaciones entre Luis Obispo y Andrea Gonzáles, en las que la mujer reclamaba al sicario porque había transcurrido bastante tiempo y no había recibido ninguna transferencia.

El asesino le explica que el objetivo era difícil.

No se pudo cumplir en Nuevo Chimbote.

Tampoco en la ciudad de Huaraz.

Así que Obispo tuvo que seguir a 'China Polo' hasta Caraz, adonde llegó junto con los otros miembros de la organización criminal: el cabecilla Adrián Solís Ruíz, su mujer Alexandra Toro Montezuma y Ricardo Morocho, el miércoles 16 de septiembre.

Al día siguiente, jueves 17 de septiembre, Andrea Gonzáles Monserrate escribió a su conviviente Luis Obispo Díaz para reclamarle por qué no le había transferido el dinero. Gonzáles se sentía frustrada y engañada. Así que lo reprendió por el dinero, según la transcripción elaborada por la División de Investigación de Homicidios de Lima, a cargo del caso del crimen de “China Polo”.

'¿Y cuánto tiempo vas a esperar?'

En un intento de apaciguar la ira de su mujer, Luis Obispo le indicó que era difícil asesinar a su víctima. Y que de todas maneras 'sí o sí', completaría la orden de 'Pure', el contratista, el sábado 19 de septiembre. Y así fue.

El diálogo se registró el jueves 17 de septiembre, 48 horas antes del homicidio.

Esta es la transcripción del diálogo entre el sicario Obispo y su pareja Andrea Gonzáles Monserrate:

—Andrea: ”¿No te van a depositar?”

—Obispo: “Sí, mi amor, sí me van a mandar. Pero la ‘vuelta’ (asesinato) aún no se ha dado todavía”.

—Andrea: “¿Y cuánto tiempo vas a esperar?”

—Obispo: “El sábado (19 de septiembre) puede ser”.

—Andrea: “¿En serio? Si no han mandado nada”.

—Obispo: “Sí, amor, tranquila, que sí van a mandar. Por eso, no te preocupes. El trabajo se hará el sábado (19 de septiembre) y ese mismo día nos vamos”.

—Andrea: (...)

—Obispo: “Si termino el ‘trabajo’, normal llevo plata y bastante. Sí, no nos darán huevadas”.

'¿No vas a traer nada?'

El sicario Luis Obispo Díaz relató a su pareja que tuvo varios problemas para completar el encargo, por eso es que tardaba en regresar a su casa con el dinero prometido.

—Obispo: “Tengo que cumplir el trabajo, y si no se cumple, nos jodemos porque está 'arrecho' (complicado) esta misión”.

—Andrea: “Entonces, ¿no vas a traer nada? ¿Para eso fuiste? Primero me dices una cosa, y después…

—Obispo: “¡Coño, gorda! ¿Puedes entender los mensajes que mando? ¿O solo respondes por responder?

—Andrea: “Es que primero me dices que van a mandar mil soles. ¿Y ahora qué dices? Hasta ahora nada…”.

Al día siguiente, el viernes 18 de septiembre, a 24 horas del asesinato de la 'China Polo', Luis Obispo continuó conversando con su pareja Andrea Gonzáles, quien no dejaba de reclamar el dinero que su pareja ganaría por el asesinato. La División de Investigación de Homicidios de Lima entregó al fiscal de Caraz, Raúl Godo Sedán, la transcripción de los diálogos por su potencial relevancia penal.

'Nosotros no vinimos a pasear'

—Andrea: “¡No hay plata!”.

—Obispo: “Bueno, amor, estoy hablando con Ricardo Morocho y con el ‘Pure’ (el contratista de los sicarios). Si no se presta la chamba, tienen que reconocer algo (de dinero), porque nosotros no vinimos a pasear por aquí (Áncash) y regresar a Lima sin la plata”.

—Andrea: “Bueno”.

—Obispo: “Tienen que darnos algo, y como te digo, mami…”.

—Andrea: “¡No sé yo! Tú fuiste a traer plata, dijiste. ¡Y ahora vas a venir sin nada!”.

—Obispo: “Ojalá no se dé la vuelta (asesinato), porque está súper arrecho (complicado) (...) Pero si se da, llego a Lima súper ganado y pones tú el negocio que quieres montar. El mismo día que me paguen, caerá a tu cuenta, porque yo no tengo cuenta”.

Andrea: (...)

Obispo: “Por eso te digo todo con fe, mi amor, que después de esto cambiará (todo) a mejor. Te montas un negocio y trabajamos tranquilos”.

Se desconoce si por el asesinato de 'China Polo', 'Pure', el sujeto que contrató al sicario Luis Obispo Díaz, transfirió los 15 mil soles a la cuenta de Andrea Gonzáles Monserrate.